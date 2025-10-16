Conmoción en Suba por asesinato de conductora taxista a plena luz del día

La víctima tenía 47 años. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Un violento acto sicarial ocurrió sobre las 4:40 p. m. del miércoles 15 de octubre. De acuerdo con la teniente coronel Tatiana Cierra, oficial de guarnición de la Policía de Bogotá, una mujer de 47 años fue ultimada con arma de fuego, en el barrio Nuevo Corinto, localidad de Suba.

La víctima, según testigos, transportaba al homicida en un taxi cuando le disparó en al menos cuatro ocasiones y luego huyó abordo de una motocicleta que le estaba esperando cuadras más adelante.

Al lugar acudieron unidades del CTI de la Fiscalía, quienes acordonaron la zona y realizaron el respectivo levantamiento del cadáver.

Cámaras de seguridad y relatos de testigos que presenciaron el asesinato, serán claves para que las autoridades den con el autor y establezcan si se trató de un ajuste de cuentas u otro móvil.

“La Policía Nacional dispuso de un componente de investigación criminal con el fin de esclarecer los hechos y dar con la captura del presunto responsable. Invitamos a la ciudadanía que tenga cualquier tipo de información a que la suministre a través de la línea 123”, instó la teniente coronel Cierra.

Bogotá reporta 396 capturas por homicidio

la Policía confirmó que en lo corrido del año han capturado 396 personas por homicidio (143 en flagrancia y 253 mediante orden judicial), y se han incautado más de 1.200 armas de fuego, además de más de 139.000 armas cortopunzantes y 105 armas neumáticas. Sin embargo, estas cifras no ocultan la gravedad del fenómeno y los esfuerzos de las autoridades por judicializar a los responsables no logran contener la percepción de colapso en algunas zonas, donde el crimen organizado parece avanzar sin mayores obstáculos.

“A la fecha tenemos la captura de 396 personas acusadas de homicidio en Bogotá. En el mes de septiembre se capturaron 28 de ellas. Gracias a estas capturas logramos cambiar la tendencia en el delito de homicidio en Bogotá. En el mes de septiembre tuvimos una reducción significativa, pues este año ocurrieron 81 casos, frente a 129 casos reportados en septiembre del año pasado, es decir, tenemos 48 casos menos y una reducción de cerca del 37%. Estas cifras nos indican que el mes de septiembre de 2025 sea el mes de septiembre con menos homicidios desde 2003″, recalcó el alcalde Carlos Fernando Galán durante la presentación de resultados.

Según el sistema SIEDCO de la Policía Nacional, entre enero y septiembre de 2025 se reportaron 873 casos de homicidios en la capital, lo que equivale a una leve disminución, teniendo en cuenta los 876 casos reportados en el mismo periodo de 2024.

La situación es más preocupante si se consideran otros indicadores: la extorsión, con 1.433 casos denunciados en lo que va del año, ha impactado fuertemente el comercio en localidades como San Cristóbal, Kennedy y Rafael Uribe Uribe. El secuestro, por su parte, ha tenido un repunte alarmante, con 29 casos reportados en 2025, lo que representa un aumento del 222% frente al año anterior, de acuerdo con las cifras denunciadas recientemente en el Concejo por el cabildante del Centro Democrático Andrés Barrios. “Hoy el miedo gobierna en varios barrios, mientras el Estado actúa como un espectador”, sentenció el concejal.

Ante el panorama, el cabildante propuso la creación de una Unidad Distrital Antiextorsión y Antisecuestro que trabaje de forma articulada con la Fiscalía, la Policía y la Alcaldía. Además, pidió declarar una “Emergencia por Armas Ilegales en Bogotá” para impulsar un plan masivo de incautación y control de armamento. También exigió que el Distrito reconozca al Tren de Aragua como una estructura terrorista que ya ejerce control territorial en zonas de la ciudad.

