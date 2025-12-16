Bogotá Despierta en Navidad: comercio extenderá horarios del 16 al 23 de diciembre

La jornada de Bogotá Despierta va del 16 al 23 de diciembre. Foto: Centro comercial Gran San

Se avecinan las semanas más movidas de la Navidad, en las cuales la mayoría de bogotanos se preparan para realizar sus compras y ultimar los detalles de cara a las fiestas de fin de año.

Y en ese orden de ideas, la ciudad vivirá una nueva edición de Bogotá Despierta de 2025. Como todos los años, en medio de esta coyuntura, el comercio de la ciudad ampliará sus horarios durante ocho días consecutivos, entre el 16 y el 23 de diciembre, para facilitar las compras navideñas en franjas no convencionales.

La iniciativa incluye descuentos, promociones y actividades culturales como conciertos, novenas y rifas, pensadas para atraer a más ciudadanos a los establecimientos comerciales.

De acuerdo con cifras históricas, durante Bogotá Despierta el flujo de visitantes a los comercios puede incrementarse hasta en un 40 % frente a un día normal, lo que convierte esta jornada en uno de los momentos más importantes del calendario comercial.

Puntos Destacados para “Bogotá Despierta” (Alumbrados y Eventos)

Centros comerciales: Participan grandes superficies como Ciudad Tunal, Los Héroes, Plaza Central, Titán Plaza, Santa Fe, Unilago y Salitre Plaza, que extienden sus horarios para compras.

Centro de la ciudad: La Carrera Séptima, Plaza de Bolívar, Parque Santander, Parque Bicentenario y la Plaza de la Santamaría son puntos centrales de iluminación y actividades.

Parque Metropolitano El Tunal: Fue el epicentro del lanzamiento con un árbol gigante y conciertos el 5 de diciembre.

Parques locales: Se iluminan varios parques como el de los Hippies, el de la Independencia, el Virrey, Niza (Suba) y otros en diferentes localidades.

Plazas de mercado: Por primera vez, se unen a " Por primera vez, se unen a " Bogotá Despierta “, extendiendo horarios y ofreciendo actividades culturales del 16 al 23 de diciembre.

Ventas al alza y expectativa positiva para el comercio

Según estimaciones de Fenalco Bogotá Cundinamarca, durante esta edición navideña de Bogotá Despierta se espera que las ventas crezcan entre un 30 % y un 40 % en comparación con el año anterior, impulsadas por la alta demanda propia de la temporada y la ampliación de horarios.

Los productos más solicitados en Navidad, de acuerdo con el comportamiento histórico del consumo, son el vestuario y calzado (27 %), seguidos por juguetes (16 %) —un sector que concentra cerca del 70 % de sus ventas anuales en esta época—, tecnología (14 %), chocolates, licores o anchetas (14 %), viajes (10 %) y artículos deportivos (8 %).

