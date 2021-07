Bogotá: el 50 % del déficit de Transmilenio lo asumirá el Gobierno Nacional

Durante esta mañana la alcaldesa Claudia López, en compañía de la ministra de Transporte, Ángela María Orozco y, el gerente de Transmilenio, Felipe Ramírez, realizaron un recorrido por algunas estaciones del sistema de transporte. Allí se anunció el comrpomiso del Gobierno Nacional de asumir el 50 % del déficit, que las restricciones y cuarentenas generaron al sistema público de transporte.

Según la alcaldesa, es necesario reunir fondos de varios sectores para mitigar la perdida fiscal que ha tenido el servicio. Sin embargo, este año no se subió el costo del pasaje por la situación económica que viven las familias de la capital, igualmente, porque la mayoría de usuarios pertenecen a estratos uno, dos y tres, los más afectados por las cuarentenas y restricciones generadas.

“Tenemos que hacer una vaca, los ciudadanos este año no podían aportar a la vaca. Congelamos la tarifa, porque los ciudadanos la están pasando difícil. El Gobierno Nacional está contribuyendo a la vaca poniendo el 50 % del déficit causado por el COVID-19, pero también desde los impuestos de los bogotanos tenemos que hacer una contribución, y por esos, hemos pedido al Concejo de Bogotá que nos dé más recursos”, afirmó la mandataria.

Parte esencial de la reactivación económica de Bogotá depende de que tengamos transporte público, los ciudadanos lo necesitan para movilizarse a sus lugares de estudio y trabajo. ¡Debemos recuperarlo y cuidarlo, es un bien público que nos pertenece a todos! pic.twitter.com/V3IeNsR1Iq — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) July 23, 2021

Además del apoyo que otorgará el Gobierno, la Administración Distrital también ha solicitado al Concejo de Bogotá que apruebe la inversión de más de un billón de pesos, que se requieren para mejorar la educación, el empleo y contribuir a cubrir el hueco fiscal.

La alcaldesa afirmó que de no ser aprobada esta petición y de no contar con los recursos de la Nación, el sistema de transporte público de la capital no tendría las finanzas necesarias para operar en agosto. “Sin recursos nuevos, el sistema de transporte público de Bogotá en agosto tendría que cerrar, porque no tendría recurso y eso es totalmente imposible, sería como dejar a Bogotá sin agua o sin educación”. A su vez, la mandataria invitó a los ciudadanos para que respeten y se apropien se este sistema de transporte, que hace parte de los bienes que mejoran la calidad de vida de los bogotanos.

En el año 2020 y 2021, el sistema de transporte público de Bogotá no ha sido el único que se ha visto afectado económicamente por la pandemia, según explicó la ministra de Transporte. Esta inversión hace parte de un consenso nacional, para invertir en todos los transportes públicos de las ciudades. “La Nación ha invertido más de $22 billones en la construcción de los sistemas que hoy existen, porque ha cofinanciado hasta el 70 % de los recursos para su construcción. Igualmente, parte de los recursos se destinaron para cubrir parte del déficit operacional inicial”, concluyó.