Bogotá enfrenta baja vacunación infantil contra el virus del papiloma humano

Vacunación para la prevención del Covid-19 Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En Bogotá, más de 220.000 niñas y niños todavía no han recibido la vacuna que los protege contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), una enfermedad que está detrás del 95 % de los casos de cáncer de cuello uterino en el país. Aunque la inmunización es gratuita y está disponible en más de 200 puntos de vacunación, la cobertura aún no alcanza la mitad de la población infantil que debería estar protegida.

Cada año, en Colombia se diagnostican más de 4.500 nuevos casos de cáncer de cuello uterino, y alrededor de 2.400 mujeres mueren por esta causa.

En Bogotá, durante el último año se registraron 2.018 nuevos casos y 257 fallecimientos, la mayoría en mujeres entre los 55 y 64 años. El VPH no solo se asocia a este tipo de cáncer, sino también al 90 % de los de ano, 70 % de los de vagina, vulva y garganta, y 60 % de los de pene, según cifras de la Secretaría Distrital de Salud.

“Vacunarse contra el VPH es un acto de amor, de protección y de prevención. Con una sola dosis, podemos evitar enfermedades graves que afectan no solo la salud individual, sino el bienestar de nuestras familias”, afirmó Gerson Bermont, secretario Distrital de Salud, quien insistió en la importancia de que padres y madres acudan a los puntos de vacunación con sus hijos.

La evidencia científica respalda la eficacia de una sola dosis de la vacuna para ofrecer protección duradera y efectiva frente a los tipos de virus responsables de la mayoría de los cánceres asociados. Por eso, la Secretaría intensificará sus jornadas de vacunación durante el cierre del año, con equipos móviles y campañas en colegios, parques y centros comerciales.

La vacuna contra el VPH es gratuita, segura y no requiere cita previa. Cualquier persona puede aplicársela en los más de 200 puntos habilitados en toda la ciudad. La Secretaría Distrital de Salud invita a la ciudadanía a consultar el punto más cercano en el portal www.saludcapital.gov.co.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.