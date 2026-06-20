Con más motos, Policía refuerza la seguridad en Transmilenio

Las 225 motocicletas fortalecerán la vigilancia y la capacidad de reacción de la Policía en TransMilenio y sus alrededores. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

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La seguridad en Transmilenio es un aspecto que sigue preocupando a los usuarios que a diario usan el sistema. Aunque la Policía Metropolitana tiene un equipo especial para reforzar las labores de vigilancia, prevención y reacción, las capacidades continúan siendo insuficientes.

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Un ejemplo es que cerca del 30 % de cámaras de seguridad no funcionan por diversos motivos y las unidades de policía no alcanzan a abarcar todas las emergencias. Por esta razón la Alcaldía entregó 225 motos nuevas destinadas a fortalecer la capacidad operativa de los uniformados dentro y en los entornos del sistema de transporte masivo, por donde diariamente se movilizan millones de personas.

Durante la entrega, el alcalde explicó que el sistema de monitoreo y vigilancia requiere una capacidad de reacción rápida para responder a los incidentes que se presentan en la ciudad.

“La vigilancia que podemos tener a través del sistema de monitoreo requiere de un fortalecimiento de las capacidades de reacción. Con estas motocicletas nuevas vamos a poder fortalecer la posibilidad de que la Policía esté rápidamente en el lugar que se requiera cuando ocurre un hecho”, agregó.

Por su parte, el secretario de Seguridad, César Restrepo, señaló que los nuevos vehículos permitirán reforzar la vigilancia tanto dentro de Transmilenio como en los sectores aledaños donde suelen registrarse delitos que afectan a los usuarios.

“En lo corrido del año llevamos más de 1.000 capturados en Transmilenio gracias al trabajo articulado entre la Policía y la vigilancia privada. Estas motos fortalecerán esa capacidad operativa y la vigilancia en los entornos donde ocurren los delitos”, indicó.

La administración distrital señaló que esta nueva dotación hace parte de la estrategia integral de seguridad que adelanta junto con la Policía Metropolitana para fortalecer la presencia institucional y mejorar la respuesta frente a diferentes fenómenos delictivos.

Según cifras del Distrito, durante 2026 se han registrado reducciones en varios delitos de alto impacto. Entre ellos, el hurto a entidades financieras cayó 40 %, el hurto a comercio disminuyó 17 %, el hurto a celulares bajó 12 %, el robo de automotores se redujo 17 %, la extorsión cayó 22 % y el hurto a personas registró una disminución del 16 %.

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