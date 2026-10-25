Bogotá envejece: ¿quién cuidará de una ciudad cada vez más longeva?
Bogotá tendrá casi 83.000 habitantes adicionales de 80 años o más en 2035. ¿Quién los cuidará? ¿Podrán seguir viviendo en sus barrios y desplazándose por la ciudad? Recorrimos hogares y centros de atención, escuchamos a sus residentes y contrastamos los datos oficiales para descubrir qué tan preparada está la capital para su futuro.
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Comentarios
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Marco Antonio(88477)•Hace 11 horasDos noticias buenas y una mala sobre la vejez: la primera buena es que la vejez no le da a todo el mundo, la segunda buena es que la vejez da solo una vez en la vida; la mala noticia es que la vejez no tiene cura, por tanto una vez contraída, lo recomendado es tratar de pasarla lo mejor posible.