 

Bogotá envejece: ¿quién cuidará de una ciudad cada vez más longeva?

Bogotá tendrá casi 83.000 habitantes adicionales de 80 años o más en 2035. ¿Quién los cuidará? ¿Podrán seguir viviendo en sus barrios y desplazándose por la ciudad? Recorrimos hogares y centros de atención, escuchamos a sus residentes y contrastamos los datos oficiales para descubrir qué tan preparada está la capital para su futuro.

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Comentarios
  • Marco Antonio(88477)Hace 11 horas
    Dos noticias buenas y una mala sobre la vejez: la primera buena es que la vejez no le da a todo el mundo, la segunda buena es que la vejez da solo una vez en la vida; la mala noticia es que la vejez no tiene cura, por tanto una vez contraída, lo recomendado es tratar de pasarla lo mejor posible.
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