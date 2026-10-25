Bogotá envejece: ¿quién cuidará de una ciudad cada vez más longeva?

Bogotá tendrá casi 83.000 habitantes adicionales de 80 años o más en 2035. ¿Quién los cuidará? ¿Podrán seguir viviendo en sus barrios y desplazándose por la ciudad? Recorrimos hogares y centros de atención, escuchamos a sus residentes y contrastamos los datos oficiales para descubrir qué tan preparada está la capital para su futuro.