‘Bogotá envejece y reduce población, pero requiere más vivienda’:  Secretaria de Hábitat

La política de vivienda de Bogotá hoy es referente internacional en desarrollo urbano, como se evidenció con el premio que recibió este miércoles en los World Smart City Awards, como la capital con el mejor programa entre 533 ciudades (superó en la final a ciudades de Brasil, Turquía y Grecia) y la presentación que se hizo durante el Día Mundial de las Ciudades, en Fuzhou (China). Pero ¿qué hace especial lo que viene haciendo la ciudad? La secretaria de Hábitat, Vanessa Velasco, analiza lo que se ha hecho y los retos de un programa que…

La política de vivienda de Bogotá hoy es referente internacional en desarrollo urbano, como se evidenció con el premio que recibió este miércoles en los World Smart City Awards, como la capital con el mejor programa entre 533 ciudades (superó en la final a ciudades de Brasil, Turquía y Grecia) y la presentación que se hizo durante el Día Mundial de las Ciudades, en Fuzhou (China). Pero ¿qué hace especial lo que viene haciendo la ciudad? La secretaria de Hábitat, Vanessa Velasco, analiza lo que se ha hecho y los retos de un programa que combina reactivación económica y el derecho a la vivienda.

¿Qué hace especial a la política de vivienda de Bogotá para que sea protagonista en el mundo?

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Por años, se ha visto la vivienda como un asunto de reactivación económica, sin tener en cuenta otros pilares: que es una política social clave y que ofrece la oportunidad de transformar los entornos. Nosotros tenemos un ángulo de reactivación y derecho a la vivienda, y en tres años hemos acompañado la iniciación de 20.000, con un ángulo claro: seis de cada 10 beneficiarios pertenecen a poblaciones vulnerables, jóvenes, mujeres, víctimas del conflicto. Acá ha llamado mucho la atención tanto ese componente de inclusión, como la rapidez con la que hemos actuado.

¿Si pudiera complementar la política de Bogotá con otra del mundo, cuál sería?

En el Día Mundial de las Ciudades en Fuzhou (China) surgieron aprendizajes clave, como el modelo de arrendamiento público a gran escala de Singapur, la integración de la construcción sostenible en infraestructura urbana y la aplicación de sistemas de información e inteligencia artificial (como los observados en Barcelona y China) para diagnosticar necesidades y acelerar la producción de vivienda. Sin embargo, nuestra experiencia al trabajar con diferentes actores como banca, cooperativas, microfinancieras, todo un ecosistema alrededor del plan integral del plan de vivienda Mi Casa en Bogotá se está volviendo referente para otras ciudades.

Hace años se hablaba de altas proyecciones de vivienda y hoy cae el crecimiento poblacional ¿Cómo varía esto las proyecciones a largo plazo?

Los datos nos muestran una realidad: somos una población que tiende a envejecer y la ciudad tiene que responder a esa condición y que hay una reducción poblacional, que varía la conformación de hogares de 3,4 integrantes a 2,8 aproximados. Sin embargo, esto no significa que los hogares no se sigan conformando: cada año se conforma casi 60.000 y por ende se sigue necesitando vivienda.

¿Bogotá mantiene un déficit de vivienda?

Aunque hemos disminuido el déficit cuantitativo, mantenemos uno cualitativo, es decir, hay que mejorar las viviendas. Pero no todas se pueden mejorar, ya que algunas están zonas de alto riesgo no mitigable o tienen características que estructuralmente no las hace sostenibles. Esto lleva a una necesidad de aumentar la oferta de vivienda formal para atender esa demanda.

¿Cómo se enfrenta ese déficit?

Con el programa Mejora tu Casa lo hemos venido haciendo. Estamos comprometidos con un plan de vivienda que supera el ejercicio de los subsidios y ofrece incentivos de financiación. Por ejemplo, abrimos convocatoria de Reduce tu Cuota, que incentiva la financiación de vivienda, y sacaremos Mejora tu cuota, que es la reducción de cuota del crédito por mejoramiento de vivienda, para los hogares que se encuentran entre 2 a 4 salarios mínimos. Entonces creo que la conversación es: si bien se ajustan las cifras, la necesidad se mantiene.

Usted toca la vivienda en zonas de riesgo y se ha tardado en atender esta situación ¿Por qué?

Eso hay que verlo en una perspectiva más amplia. En Bogotá sí hemos frenado ese crecimiento de informalidad urbana. Cuando llegamos a la administración, estaba en 18% y hoy el incremento de suelo informal está en 3,4%. Entonces sí vemos que el poder llegar con ejercicios de adquisición a familias que antes no podían tener un crédito ha sido efectivo. Vemos un tema importante: es una deuda histórica que se ha venido reduciendo. Ahora bien, es importante resaltar algunos temas: hemos hecho esfuerzos en titulación; hay que acelerar los esfuerzos en reconocimiento de algunas de estas viviendas, y atender el mejoramiento, un tema que requiere el acompañamiento de la Nación, porque en el histórico Bogotá está por los 28.000 predios identificados en polígonos de informalidad.

Otro punto por el que reconocen a Bogotá es la revitalización urbana. ¿Qué es lo que se está mostrando en ese aspecto y cuáles son los resultados tangibles?

La estrategia tiene una lógica: considerar la vivienda como pilar para la recuperación de barrios. Hoy tenemos 5.000 subsidios para iniciaciones o mejoramiento de vivienda en áreas de revitalización que incluyen, entre otras, cercanía a estaciones del Metro, Cable y Transmilenio. Lo que estamos mostrando es la integralidad de cómo un proyecto de revitalización puede sumar la vivienda como pilar fundamental; la construcción sostenible como principio, así como la accesibilidad y la cercanía con sistemas de transporte. Contamos con ejemplos en Alcalá, lo hecho en San Cristóbal y, como estrategia general, tenemos más de 80 barrios en los cuales tenemos intervenciones, sea en diseño o en ejecución. En esto hemos tenido el acompañamiento de organismos multilaterales. Hay un dato relevante: por cada peso invertido en recuperación de espacio público nos ahorramos 16 en prevención de salud, y por cada 10% de mejora de espacio público las familias ganan 5% en calidad de vida.

Pero en una ciudad tan grande hay zonas donde todos esos programas no llegan ¿Cómo hacer que este tipo de programas trasciendan, se sostengan y pueda llegar a todos esos los barrios?

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El primer paso es difundir lo que estamos haciendo. Lo segundo es ejecutar y cumplir, porque si no se ejecuta, no se ve, y si no se muestra esta gestión la gente no confía. Lo tercero es poder contarlo afuera y en el país lo que ayuda a que se conozca y sea un ejemplo que desde afuera nos recuerde lo bueno que hacemos internamente. Y lo otro es confiar en que la ejecución toque el corazón de los bogotanos y permita una veeduría que nos lleve a la inclusión en las bases de un nuevo Plan de Desarrollo Local y, por qué no, que esto se vuelva una política nacional.

¿Qué dice el actual Gobierno Nacional de todos estos programas?

Yo creo que el Gobierno actual está comprometido, ha sido muy generoso en escuchar y está comprometido en ayudar en la medida de lo posible. Ante la situación fiscal, mientras tanto, buscamos que los aspectos de legalización y los temas jurídicos necesarios puedan ser incluidos dentro del Plan Nacional de Desarrollo.

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Regáleme cifras de cómo van esas metas que se propuso al comienzo de esta administración

Hoy ya tenemos datos concretos: 39.200 subsidios entregados en la administración del alcalde Galán. Vamos en tiempo para cumplir con nuestra meta al 2027, haciendo todo lo posible para llegar con la consecución de recursos a la mayor cantidad de bogotanos, teniendo en cuenta la restricción fiscal de la ciudad. Sin embargo, hemos comprobado que cuando los programas se ejecutan de forma rápida, expedita y efectiva, se genera una tracción para que la demanda por estos programas propios se extienda más allá del 2027.

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Estar entre los finalistas de este premio ¿Por qué es importante?

El Smart City Expo World Congress en Barcelona es el evento más importante sobre ciudades inteligentes a nivel mundial, con más de 28.000 asistentes, 163 delegaciones y 10.000 ciudades representadas. Es la primera vez que se otorga un premio específico para la temática de vivienda como un pilar fundamental a resolver en el mundo. Se inscribieron más de 533 ciudades y somos cuatro finalistas: el plan Mi Casa en Bogotá por Colombia; el barrio Caximba, de Curitiba (Brasil); Vivienda para todo el año, de Bursa (Turquía), y Rock the Block, de Aigaleo (Grecia). Estar allí nos da posicionamiento global, validación internacional de la política, mayor capacidad de interlocución y continuidad. De aquí ya han salido acuerdos concretos: en mayo realizaremos en Bogotá un gran taller latinoamericano de vivienda con acompañamiento de multilaterales y delegaciones de alcaldes de la región, y confirmamos la segunda fase de cooperación con C40 para la revitalización urbana en Bosa Pogoyo junto a la Secretaría de Ambiente.

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