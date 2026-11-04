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‘Bogotá envejece y reduce población, pero requiere más vivienda’:  Secretaria de Hábitat

La política de vivienda de Bogotá fue reconocida este miércoles como la mejor entre 533 ciudades, en los World Smart City Awards. La secretaria de Hábitat, Vanessa Velasco, detalla los avances y el rumbo de la gestión.  

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Alexánder Marín Correa
Alexánder Marín Correa
Vanessa velasco, secretaria del Hábitat de Bogotá.
Vanessa velasco, secretaria del Hábitat de Bogotá.
Foto: Valentina Matiz Bernal

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La política de vivienda de Bogotá hoy es referente internacional en desarrollo urbano, como se evidenció con el premio que recibió este miércoles en los World Smart City Awards, como la capital con el mejor programa entre 533 ciudades (superó en la final a ciudades de Brasil, Turquía y Grecia) y la presentación que se hizo durante el Día Mundial de las Ciudades, en Fuzhou (China). Pero ¿qué hace especial lo que viene haciendo la ciudad? La secretaria de Hábitat, Vanessa Velasco, analiza lo que se ha hecho y los retos de un programa que…

Alexánder Marín Correa

Por Alexánder Marín Correa

Periodista con experiencia en periodismo judicial, investigación, local y de datos. Actualmente editor de la sección Bogotá, del diario El Espectador y asociado de Consejo de Redacción (CdR), organización que promueve el periodismo de investigación en Colombia. alexmarin55 jamarin@elespectador.com
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