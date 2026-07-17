Bogotá estrena centro para orientar a ciudadanos sobre trámites y comparendos

El nuevo centro reunirá en un mismo punto orientación jurídica, consultas sobre multas y acompañamiento en distintos trámites ciudadanos. Foto: Federación Colombiana de Municipios

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La Federación Colombiana de Municipios y la Personería de Bogotá inauguraron este jueves el Centro de Atención Integral al Usuario, un espacio que busca concentrar la atención de ambas entidades para facilitar el acceso de los ciudadanos a diferentes servicios y trámites.

El centro estará ubicado en la carrera 7 # 74B-56, donde los ciudadanos podrán recibir orientación sobre procesos relacionados con la Personería de Bogotá, como la defensa de sus derechos, asesoría jurídica, atención a víctimas, veeduría administrativa y acompañamiento en trámites ante entidades públicas.

Asimismo, quienes acudan al centro podrán acceder a servicios de la Federación Colombiana de Municipios, entre ellos orientación sobre comparendos de tránsito, acuerdos de pago, estado de multas, consultas sobre el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT) y otros procedimientos relacionados con movilidad.

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Durante la inauguración, el personero de Bogotá, Andrés Castro; el presidente de la Federación Colombiana de Municipios y alcalde de Soacha, Julián Sánchez Acosta; y el director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, Gilberto Toro Giraldo, destacaron que este espacio busca acercar la oferta institucional a la ciudadanía y reducir los tiempos de atención.

Según las entidades, el Centro de Atención Integral al Usuario fue diseñado para ofrecer una atención más ágil y centralizada, permitiendo que las personas encuentren en un mismo lugar orientación sobre distintos servicios sin necesidad de desplazarse entre varias oficinas.

Con esta iniciativa, la Federación Colombiana de Municipios y la Personería de Bogotá señalaron que buscan fortalecer la articulación institucional y mejorar los canales de atención para facilitar el acceso de los ciudadanos a la oferta de ambas entidades.

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