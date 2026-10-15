Bogotá estrena colegio para niños de 3 a 5 años en Suba: tiene 240 cupos gratuitos

El alcalde Carlos Fernando Galán y la secretaria de Educación, Julia Rubiano, entregaron oficialmente las instalaciones el miércoles 14 de octubre….

Las familias de Suba tienen una nueva opción para la educación de sus hijos. La Alcaldía de Bogotá entregó la sede de primera infancia del colegio Bilbao, ubicada en el sector de Fontanar del Río, con capacidad para 240 niños de entre tres y cinco años. La infraestructura ya está disponible y ofrece educación gratuita, alimentación escolar y espacios diseñados especialmente para los más pequeños.

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El alcalde Carlos Fernando Galán y la secretaria de Educación, Julia Rubiano, entregaron oficialmente las instalaciones el miércoles 14 de octubre. El Distrito invirtió $16.363 millones en su construcción y dotación, como parte de su estrategia para ampliar la cobertura de educación inicial en la ciudad. “Un nuevo colegio que entregamos aquí en Suba, colegio Bilbao para primera infancia en el sector de Fontanar del Río. Tiene 240 cupos, la infraestructura es de primer nivel, la dotación también, además tiene paneles solares y reúso de aguas lluvias”, señaló Galán.

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La nueva sede cuenta con 12 aulas, espacios para actividades pedagógicas, zonas destinadas al juego y la exploración, además de un comedor escolar y una cocina equipada para preparar los alimentos de los estudiantes. El edificio también incorpora medidas de sostenibilidad, como paneles solares y un sistema de aprovechamiento de aguas lluvias.

¿Cómo funcionará el nuevo colegio Bilbao?

La institución está destinada exclusivamente a la primera infancia y ofrecerá jornadas de ocho horas, durante las cuales los estudiantes recibirán acompañamiento pedagógico y alimentación escolar. El modelo educativo busca que los niños desarrollen sus habilidades a través del juego, el arte, la literatura y la exploración de su entorno, con actividades adaptadas a sus edades y necesidades.

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“Estamos mostrando lo que significa nuestra apuesta por una educación inicial de calidad: una infraestructura diseñada para la primera infancia, una atención integral que favorece el bienestar de las niñas y los niños y, sobre todo, maestras que planean experiencias pedagógicas con intención”, explicó la secretaria de Educación, Julia Rubiano.

La sede también implementará los Aprendizajes y Desarrollos Priorizados (ADP), una herramienta pedagógica creada por el Distrito para orientar a los docentes en la planificación de actividades y el seguimiento de los avances de cada estudiante. Con este modelo, la Secretaría de Educación busca facilitar el paso de los niños por los distintos niveles de educación inicial hasta su ingreso a la educación básica, respetando sus ritmos de aprendizaje.

Aulas, espacios de juego, comedor escolar y paneles solares hacen parte de las instalaciones del nuevo colegio Bilbao, ubicado en el sector de Fontanar del Río.

¿Cómo inscribir a los niños y solicitar uno de los 240 cupos?

Las familias interesadas ya pueden consultar las opciones de matrícula para sus hijos. El alcalde Galán invitó especialmente a los habitantes de Fontanar del Río y sectores cercanos de Suba a aprovechar la nueva infraestructura. “A los padres de familia de este sector de Suba, pónganse pilas, está listo el colegio, ya está abierto, se pueden inscribir. Es un colegio de primer nivel para los niños de Suba”, afirmó el mandatario.

La Secretaría de Educación recordó que las matrículas para educación inicial permanecen abiertas durante todo el año, de acuerdo con la disponibilidad de cupos. Los padres, madres y cuidadores pueden consultar los servicios gratuitos, las alternativas de atención y los canales de acceso a través de la plataforma De la Mano Contigo. Esta estrategia reúne la oferta de la Secretaría de Educación y la Secretaría Distrital de Integración Social para atender a niños desde su nacimiento hasta los seis años.

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