Bogotá firma acuerdo con Japón para transformar el desarrollo urbano alrededor del Metro

Alcalde Carlos Fernando Galán junto a la Secretaría de Planeación, Úrsula Ablanqué (izquierda), el gerente del metro, Leonidas Narváez (orilla izquierda) y los emisarios japoneses.

Bogotá acaba de dar un nuevo paso en su estrategia de movilidad y desarrollo urbano. El alcalde Carlos Fernando Galán firmó este 13 de febrero un Registro de Discusiones con el Gobierno de Japón, a través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), con el objetivo de impulsar un proyecto de Desarrollo Orientado al Transporte (TOD) que transformará la forma en que la ciudad crece alrededor del transporte público masivo.

En el acto también participaron Leonidas Narváez, gerente de la Empresa Metro de Bogotá, y Akihiko Yamada, representante residente de JICA en Colombia. Con esta firma, se abre oficialmente una cooperación técnica de alto nivel que busca fortalecer la planeación urbana y consolidar una capital más sostenible y eficiente.

¿Qué significa este acuerdo?

Según explicó Gabriel Millán, jefe del Laboratorio de Ciudad de la Secretaría Distrital de Planeación, el acuerdo permitirá un proceso de transferencia de conocimiento entre Japón, Bogotá y Medellín, centrado especialmente en el desarrollo urbano alrededor de la Primera Línea del Metro.

El Distrito aclaró que este Registro de Discusiones no es un contrato ni implica transferencia de recursos financieros. Su importancia radica en que abre el acceso a metodologías internacionales, asistencia técnica y conocimiento experto para mejorar las capacidades de planeación urbana de la ciudad.

Crecimiento urbano alrededor del transporte

Expertos japoneses y capacitación para funcionarios

El proyecto se enfocará en áreas estratégicas cercanas a estaciones del Metro y otros sistemas masivos, promoviendo una ciudad menos dispersa y más integrada, con vivienda, comercio, empleo, servicios y espacio público a distancia caminable.Además, esta cooperación permitirá avanzar en instrumentos clave como las Áreas de Integración Multimodal (AIM) y los Proyectos de Renovación Urbana para la Movilidad Sostenible (PRUMS), pensados para que el crecimiento urbano esté conectado con la infraestructura de transporte.La alianza incluye la participación de especialistas japoneses en planeación urbana, movilidad sostenible y estructuración financiera, así como programas de formación para funcionarios del Distrito, tanto en Colombia como en Japón.

