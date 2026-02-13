Macabro caso de maltrato animal en Bogotá: perrito fue atacado a machete por dos individuos

En paralelo a la atención médica, el Distrito activó la ruta judicial. El IDPYBA trabaja con la Fiscalía General de la Nación y el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA) con el objetivo de identificar y judicializar a los responsables. Foto: Archivo particular

Luego de que en redes sociales circularan denuncias sobre una presunta decapitación de un perro en Ciudad Bolívar, las autoridades confirmaron que el animal fue hallado con heridas causadas por arma blanca, pero no decapitado, y que actualmente se encuentra en proceso de recuperación bajo protección oficial.

El director del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), Antonio Hernández, confirmó a El Espectador que la entidad conoció el caso a través de denuncias públicas y activó de inmediato la ruta de atención en articulación con la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar y la Policía Metropolitana de Bogotá.

“Fue la misma Policía la que nos entregó el animal y nos confirmó que era ese animal del que se hablaba en los videos”, explicó Hernández.

Señores @PlataformaALTO está sucediendo en estos momentos en el Barrio Recuerdo Bajo , Ciudad Bolívar...asesinaron a un perrito .. pic.twitter.com/vIabqCvhl2 — Periquita🦜 no Paraquita 💣🔫 (@Bellamaya08) February 12, 2026

Rescate y valoración médica

Tras el reporte ciudadano, uniformados rescataron al canino y lo trasladaron al CAI más cercano, donde posteriormente fue entregado al equipo del IDPYBA. Allí se realizó una valoración detallada que confirmó múltiples heridas y signos evidentes de dolor.

Según el reporte preliminar, el perro presenta lesiones causadas con arma blanca, pero su vida no está comprometida. Actualmente permanece bajo custodia del Escuadrón Anticrueldad, donde recibe atención especializada y exámenes complementarios para determinar el alcance total de las lesiones.

Desde la entidad señalaron que el animal se encuentra asegurado, protegido y en proceso de evaluación veterinaria integral.

#actualización El Canino atacado se encuentra ahora con nuestro Escuadrón Anticrueldad; realizamos diferentes análisis que permitirán avanzar en el proceso de judicialización con Fiscalía.

Asegurado y protegido camino a la evaluación veterinaria.@Bogota @AHLLAMAS @ALCBolivar pic.twitter.com/ixdlZAfbRv — Protección Animal Bogotá (@AnimalesBOG) February 13, 2026

¿Qué pasará con los responsables?

En paralelo a la atención médica, el Distrito activó la ruta judicial. El IDPYBA trabaja con la Fiscalía General de la Nación y el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA) con el objetivo de identificar y judicializar a los responsables.

Las autoridades indicaron que avanzarán en la recopilación de pruebas, incluidos los videos que circulan en redes sociales, así como testimonios de vecinos que puedan aportar información relevante.

“Esto es un delito. Los animales están protegidos legalmente, son seres sintientes y esperamos llevar a los responsables ante la justicia”, reiteraron desde la entidad.

Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para aportar cualquier información que permita identificar a los presuntos agresores y recordaron que los casos de maltrato animal pueden ser denunciados ante la Policía Metropolitana, el IDPYBA o la Fiscalía.

El proceso de investigación continúa mientras el canino permanece bajo observación médica.

