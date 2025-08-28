Bogotá fue reconocida por sus acciones para reducir el exceso de velocidad

La instalación de resaltos fue una de las principales acciones que hicieron que Bogotá ganara Foto: Secretaría de Movilidad

Bogotá y Adís Abeba (Etiopia), fueron las ciudades ganadoras en la categoría Oro del primer ‘Reto Global de Velocidades de Seguridad Vial’ a cargo de la iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Mundial (BIGRS), que trabaja para mejorar la vida de millones de personas en más de 700 ciudades y 150 países.

Este galardón reconoce los esfuerzos de los gobiernos locales a nivel global para mejorar la seguridad vial por medio de estrategias de reducción del exceso de velocidad entre junio de 2023 y marzo de 2025, así como la adopción de los límites de velocidad recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS): 50 km/h en vías arteriales, y 30 km/h en vías residenciales y zonas escolares.

“Este premio nos llena de orgullo y nos motiva a seguir trabajando en intervenciones integrales para salvar vidas. Con hechos concretos, ratificamos que ninguna muerte en el tránsito es aceptable”, afirmó Claudia Díaz, secretaria de Movilidad.

A los ganadores de la categoría Oro, Bogotá y Adís Abeba (Etiopia), le siguen Bangalore (India), Buenos Aires (Argentina) y Guadalajara (México), que recibieron el reconocimiento en la categoría Plata, y Kampala (Uganda), Mombasa (Kenia) y Quito (Ecuador), que obtuvieron el galardón en la categoría Bronce.

¿Por qué ganó Bogotá?

Bogotá adoptó el enfoque de Sistema Seguro y Visión Cero en su Plan Distrital de Seguridad Vial 2023-2032, integrando la gestión de la velocidad como eje central de la política urbana y de movilidad.

La ciudad fue pionera en Colombia en fijar límites de 50 km/h en vías principales y 30 km/h en zonas escolares y residenciales, medida alineada con la OMS y vigente desde 2018.

Dentro de las principales acciones que hicieron de Bogotá ganadora del reconocimiento de Bloomberg Philanthropies se incluyen:

La instalación de resaltos en las Av. Guayacanes, Villavicencio y Boyacá, en articulación con el IDU (Instituto de Desarrollo Urbano) y la UMV (Unidad de Mantenimiento Vial) donde se han registrado cero muertes en estos corredores y los heridos vulnerables se han reducido en más de un 35%. Adicionalmente, menos del 10% de los vehículos excede el límite de velocidad. La aplicación de las metodologías que usan datos de velocidad e históricos de velocidad para aumentar los operativos de control en ciertas zonas. Según la Secretaría de Movilidad, esto ha permitido una reducción de las muertes por siniestros viales, en promedio, del 16 % durante los dos primeros bimestres de 2025. El crecimiento de la red de cámaras de fotodetección, con un plan de expansión de hasta 240 dispositivos a 2027. La producción de campañas masivas como ‘No tenía que pasar’ y ‘No somos una cifra, respeta el límite’.

Accidentalidad vial en Bogotá

Durante el primer trimestre de este año, en Bogotá más de 80 personas han perdido la vida en accidentes de tránsito. Los peatones, señala la Secretaría de Movilidad, han sido las principales víctimas en siniestros ocurridos, la mayoría, con motociclistas.

Por otro lado, el año pasado 564 personas fallecieron en las vías de Bogotá. Los actores viales que llevaron la peor parte fueron los motociclistas, seguidos de peatones y ciclistas. De acuerdo con el Distrito, las cifras de mortalidad, por actor vial, fueron las siguientes:

Usuarios de moto (conductor y acompáñate) 266 víctimas

Peatones: 207

Usuarios de bicicleta: 66

Conductores de vehículos de 4 o más ruedas: 12

Pasajeros de vehículos de 4 o más ruedas: 13

Por otro lado, las interacciones entre quienes fueron víctimas de accidentes y los responsables, funcionó así:

5 de cada 10 fatalidades de peatones fue en interaccipon con una motocicleta (52%)

7 de cada 10 accidentes en los que se reportaron víctimas mortales, tuvo involucrado un actor en motocicleta (68%).

En Bogotá, por ejemplo, el 42 % de los vehículos exceden el límite de 50 kilómetros por hora. El porcentaje aumenta cuando se analiza a los motociclistas: 60 % va por encima.

Para Andrés Vecino, investigador de la U. Johns Hopkins, la correlación entre el exceso de velocidad y muertes de motociclistas es común con otras ciudades de la región. “Al comparar datos de 2022 y 2023 hallamos que donde aumentó el porcentaje de motociclistas que exceden la velocidad, también lo hicieron las muertes, como en Quito (Ecuador), Guadalajara (México), y Campinas y Recife (Brasil)”.

