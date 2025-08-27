No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones


Bogotá

Cayó segundo ladrón involucrado en violento hurto a ciudadano en 2024

El hurto ocurrió en un puente peatonal en la calle 80 cuando la víctima se movilizaba en una patineta.

Redacción Bogotá
27 de agosto de 2025 - 11:17 p. m.
La víctima logró grabar el rostro de los delincuentes
La víctima logró grabar el rostro de los delincuentes
Foto: Redes sociales
La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó por orden judicial al segundo implicado en un violento asaltó que ocurrió en marzo de 2024.

Jesús Sánchez fue capturado en vía pública de la localidad de Tunjuelito y al indagar por sus antecedentes, presenta anotaciones por tráfico de estupefacientes, receptación y hurto en cuatro casos más ocurridos entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, en Barrios Unidos.

Tras la audiencia preliminar, un juez de control de garantías legalizó la captura, avaló la imputación por hurto calificado y agravado en concurso homogéneo sucesivo y le dictó medida de aseguramiento intramural.

El caso

Un ciudadano abordo de una patineta eléctrica transitaba en horas de la mañana del 28 marzo por el puente peatonal de los Héroes en la calle 80 con Avenida NQS.

Gracias a la cámara que llevaba en su casco, evidenció el momento en que Jesús Sánchez y su cómplice, también capturado, lo amenazan con armas blancas, exigiéndole la entrega del vehículo. “Se la pego. Hágale. El teléfono. Pase el teléfono”, intimida uno de los delincuentes. “Ya, ya se lo paso”, responde la víctima asustada.

Según datos de la Secretaría de Seguridad, entre 2023 y 2024 se han registrado 3.150 hurtos de patinetas eléctricas.

Entre las modalidades de robo más frecuentes, de acuerdo con los operativos de recuperación que adelantaron las autoridades, está la sustracción en masa de estas patinetas de los establecimientos comerciales. Entre noviembre de 2024 y marzo de 2025, la Policía logró recuperar 200 patinetas, que habían sido sustraídas de bodegas y centros de acopio.

Otra modalidad de robo frecuente es el atraco a mano armada en la ciudad, igual que con otros objetos de valor como celulares y bicicletas. Las víctimas son interceptadas en puentes peatonales o ciclorrutas poco transitadas, a altas horas de la noche, y son despojados de sus vehículos. El caso más reciente ocurrió en marzo, cuando un ciudadano logró captar al ladrón que le robo su patineta en el puente de la Escuela Militar, utilizando un arma de fuego.

Francisco Escobar G.(78033)Hace 23 minutos
En menos que canta un gallo esos bandidos volverán a sus atracos y vagabunderías. No produce ya ningún alivio saber que un bárbaro de esos sea detenido.
