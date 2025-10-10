Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá

Bogotá ganó millonaria batalla legal por el dinero pagado en multas de tránsito

El Consejo de Estado falló a favor de la capital, evitando el pago de más de $492 mil millones por multas de tránsito.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
10 de octubre de 2025 - 12:22 p. m.
Agente de tránsito pide documentos a conductor.
Agente de tránsito pide documentos a conductor.
Foto: Cristian Garavito
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Después de más de dos décadas de litigio, el Consejo de Estado resolvió una de las disputas jurídicas más largas entre la Federación Colombiana de Municipios y la Alcaldía de Bogotá.

En una decisión en segunda instancia, el alto tribunal falló a favor de la ciudad, liberándola del pago de más de $492 mil millones —a pesos de 2017— que la Federación reclamaba por concepto del 10% de los recursos provenientes de las multas de tránsito impuestas en la capital.

Más información sobre Bogotá: ¿Sin planes para Halloween? Agéndese con la oferta cultural en Bogotá.

La decisión representa un importante ahorro para el Distrito y un respaldo a los argumentos sostenidos por los equipos jurídicos de la Secretaría de Movilidad y la Secretaría General de la Alcaldía, quienes defendieron que Bogotá no está obligada a transferir esos recursos.

“Es un fallo histórico que reafirma la autonomía de la ciudad sobre sus recursos y respalda la correcta gestión de las multas de tránsito”, señaló el alcalde Carlos Fernando Gal

El litigio, que se extendió por más de 20 años, surgió a raíz de la interpretación sobre la administración de los dineros recaudados por infracciones viales.

La Federación de Municipios sostenía que debía recibir una comisión del 10%, mientras que el Distrito argumentó que esos fondos son de uso exclusivo para la seguridad vial y la movilidad local.

Con el fallo, el Consejo de Estado ratifica la posición del Distrito y sienta un precedente para futuras controversias similares en otras ciudades del país. Además, el dinero que habría estado comprometido podrá destinarse de manera autónoma a proyectos de infraestructura, control vial y educación en seguridad vial en la capital.

Así puede pagar multas de tránsito

Cerca de 80.000 personas se encuentran en la lista de morosos de la Secretaría de Movilidad y serán objeto de embargos debido al incumplimiento en el pago de comparendos de tránsito.

Para evitar llegar a este punto, las autoridades recomiendan pagar oportunamente estas obligaciones a través de las diversas alternativas de pago y obtención de descuentos.

En ese orden de ideas, los infractores pueden acceder a un curso pedagógico gratuito para obtener descuentos de hasta el 50 % sobre el valor del comparendo.

¿Cómo acceder al curso?

  • Estar inscrito en el RUNT.
  • Agendar previamente el curso, sin costo, en la página de la Secretaría de Movilidad o en la plataforma ‘Mi Movilidad a un clic’.
  • Para más información, comunicarse al (601) 364 9400, opción 2.

Puntos habilitados para realizar el curso pedagógico:

  • Edificio Restrepo: Calle 14 Sur # 22-27.
  • Fontibón Centro: Calle 19 # 99-68.
  • C.C. Tintal Plaza: Avenida Carrera 86 # 6-37, Locales 286 y 287.
  • C.C. San Rafael: Calle 134 # 55-30, Sótano 2.
  • Centro de Servicios de Movilidad Calle 13: Calle 13 # 37-35.

Se recomienda llegar con antelación el día del curso y disponer de al menos dos horas para el proceso.

Descuentos a comparendos notificados en vía:

  • 50 % de descuento en el valor de la sanción, si realiza el curso y pago dentro de los cinco días hábiles siguientes a la imposición del comparendo.
  • 25 % de descuento al realizar el curso y el pago entre los días 6 y 20 hábiles siguientes a la fecha de notificación.

Descuentos a comparendos electrónicos:

  • 50 % de descuento, si realiza el curso y pago dentro de los 11 días hábiles, siguientes a la fecha de la notificación del comparendo.
  • 25 % de descuento, al realizar el curso y el pago entre los días 12 y 26 hábiles siguientes a la fecha de notificación.

Le puede interesar: A contrarreloj: Ptar Canoas iniciaría operación en 2032 para recuperar río Bogotá.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Consejo de Estado Bogotá

Federación Colombiana de Municipios

multas de tránsito Bogotá

fallo judicial Bogotá

ahorro millonario Distrito Capital

 

Noticioso(6975)Hace 10 minutos
Todos esos iguazos que se quejan de estas cámaras son los que vociferan que la ciudad está muy insegura, que hay muchos accidentes, que no hay vías, que no hay Metro. Pero apenas les solucionan los problemas, salen a "marchar" porque están acostumbrados a la impunidad, el desorden y la basura. Y cuando se los quitan... cheleshacheachí. Puro colombianín que ama a sus políticos palabreros y corruptos. Exige cambio pero que nada cambie. Perdedores! Bogotá avanza y progresa. Devuélvanse a sus pueblu
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.