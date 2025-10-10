Bogotá ganó millonaria batalla legal por el dinero pagado en multas de tránsito

Agente de tránsito pide documentos a conductor. Foto: Cristian Garavito

Después de más de dos décadas de litigio, el Consejo de Estado resolvió una de las disputas jurídicas más largas entre la Federación Colombiana de Municipios y la Alcaldía de Bogotá.

En una decisión en segunda instancia, el alto tribunal falló a favor de la ciudad, liberándola del pago de más de $492 mil millones —a pesos de 2017— que la Federación reclamaba por concepto del 10% de los recursos provenientes de las multas de tránsito impuestas en la capital.

La decisión representa un importante ahorro para el Distrito y un respaldo a los argumentos sostenidos por los equipos jurídicos de la Secretaría de Movilidad y la Secretaría General de la Alcaldía, quienes defendieron que Bogotá no está obligada a transferir esos recursos.

“Es un fallo histórico que reafirma la autonomía de la ciudad sobre sus recursos y respalda la correcta gestión de las multas de tránsito”, señaló el alcalde Carlos Fernando Gal

El litigio, que se extendió por más de 20 años, surgió a raíz de la interpretación sobre la administración de los dineros recaudados por infracciones viales.

La Federación de Municipios sostenía que debía recibir una comisión del 10%, mientras que el Distrito argumentó que esos fondos son de uso exclusivo para la seguridad vial y la movilidad local.

Con el fallo, el Consejo de Estado ratifica la posición del Distrito y sienta un precedente para futuras controversias similares en otras ciudades del país. Además, el dinero que habría estado comprometido podrá destinarse de manera autónoma a proyectos de infraestructura, control vial y educación en seguridad vial en la capital.

Así puede pagar multas de tránsito

Cerca de 80.000 personas se encuentran en la lista de morosos de la Secretaría de Movilidad y serán objeto de embargos debido al incumplimiento en el pago de comparendos de tránsito.

Para evitar llegar a este punto, las autoridades recomiendan pagar oportunamente estas obligaciones a través de las diversas alternativas de pago y obtención de descuentos.

En ese orden de ideas, los infractores pueden acceder a un curso pedagógico gratuito para obtener descuentos de hasta el 50 % sobre el valor del comparendo.

¿Cómo acceder al curso?

Estar inscrito en el RUNT.

Agendar previamente el curso, sin costo, en la página de la Secretaría de Movilidad o en la plataforma ‘Mi Movilidad a un clic’ .

Para más información, comunicarse al (601) 364 9400, opción 2.

Puntos habilitados para realizar el curso pedagógico:

Edificio Restrepo: Calle 14 Sur # 22-27.

Fontibón Centro: Calle 19 # 99-68.

C.C. Tintal Plaza: Avenida Carrera 86 # 6-37, Locales 286 y 287.

C.C. San Rafael: Calle 134 # 55-30, Sótano 2.

Centro de Servicios de Movilidad Calle 13: Calle 13 # 37-35.

Se recomienda llegar con antelación el día del curso y disponer de al menos dos horas para el proceso.

Descuentos a comparendos notificados en vía:

50 % de descuento en el valor de la sanción, si realiza el curso y pago dentro de los cinco días hábiles siguientes a la imposición del comparendo.

25 % de descuento al realizar el curso y el pago entre los días 6 y 20 hábiles siguientes a la fecha de notificación.

Descuentos a comparendos electrónicos:

50 % de descuento , si realiza el curso y pago dentro de los 11 días hábiles , siguientes a la fecha de la notificación del comparendo.

25 % de descuento, al realizar el curso y el pago entre los días 12 y 26 hábiles siguientes a la fecha de notificación.

