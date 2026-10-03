Bogotá habilitaría suelo para construir hasta 15.000 viviendas: así funcionará el proyecto

La primera subasta, realizada en abril de 2026, permitió comercializar 204.815 certificados, a un precio de corte de $205.000 cada uno. La operación dejó COP 41.987 millones, recursos destinados a la adquisición y…

Cinco meses después de la primera subasta de Certificados de Derechos de Construcción y Desarrollo (CDCD), Bogotá comenzó a materializar un modelo con el que busca resolver dos necesidades: conseguir recursos para proteger suelo ambiental estratégico y, al mismo tiempo, habilitar terrenos para nuevos proyectos de vivienda.

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La primera subasta, realizada en abril de 2026, permitió comercializar 204.815 certificados, a un precio de corte de $205.000 cada uno. La operación dejó COP 41.987 millones, recursos destinados a la adquisición y restauración de predios en los Cerros Orientales, la red de parques del río Bogotá y la reserva Thomas van der Hammen.

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Ahora el mecanismo comienza a tener efectos sobre el desarrollo urbano. De acuerdo con el Distrito, los certificados adjudicados tienen el potencial de habilitar aproximadamente 25 hectáreas de suelo para nuevos proyectos inmobiliarios, en las que podrían construirse entre 10.000 y 15.000 viviendas de interés social (VIS).

¿Cómo funcionan estos certificados?

La lógica consiste en conectar la construcción con la conservación ambiental. Los desarrolladores adquieren certificados que les permiten materializar derechos de construcción en determinadas zonas de la ciudad y los recursos obtenidos por su comercialización son utilizados por el Distrito para adquirir y restaurar suelo de importancia ambiental.

El modelo fue fortalecido mediante el Decreto Distrital 564 de 2025, que estableció la emisión anticipada de estos certificados y su comercialización a través de subastas.

En el primer ejercicio participaron cinco empresas: Inversiones y Construcciones INCOL S.A.S., Coandes S.A.S., Marval S.A.S., Construcciones Buen Vivir S.A.S. y Constructora Las Galias S.A.S.

Primer proyecto empieza a utilizar los certificados

Marval se convirtió en la primera de las empresas adjudicatarias en utilizar los certificados dentro de un trámite urbanístico. Ante la Curaduría Urbana No. 1 presentó 19.800 certificados para la licencia de urbanización de SOHO 26, un proyecto ubicado en la carrera 66 No. 23-69, sobre el antiguo lote del Grupo Energía Bogotá.

Se trata, según el Distrito, de la primera licencia de urbanización tramitada en Colombia utilizando certificados adquiridos mediante este tipo de subasta.

El proyecto se desarrollará sobre un terreno de 48.300 metros cuadrados, dividido en cuatro manzanas que combinarán vivienda, comercio, servicios, oficinas y equipamientos. La propuesta contempla aproximadamente 160.000 metros cuadrados de vivienda, una hectárea de parques, 50.000 metros cuadrados de comercio y servicios, 11.000 metros cuadrados de vías públicas y 38.000 metros cuadrados para usos dotacionales.

Su ubicación también resulta estratégica para el modelo de desarrollo planteado por el Distrito: está sobre la avenida Calle 26, junto a la estación Salitre El Greco de TransMilenio y frente al centro comercial Gran Estación.

Bogotá prepara una segunda subasta

Con los primeros certificados ya incorporados a un trámite de licencia, la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo) prepara una segunda subasta para noviembre de 2026.

“Este fue un mecanismo administrado por RenoBo durante el primer semestre de 2026, donde se obtuvieron $42.000 millones para la conservación ambiental y, gracias a esos recursos, se podrán licenciar e iniciar la construcción de entre 10.000 y 15.000 viviendas”, señaló Carlos Felipe Reyes, gerente general de la entidad.

Las empresas interesadas podrán inscribirse para participar en la segunda subasta hasta el 13 de octubre.

El nuevo ejercicio permitirá medir si el modelo logra ampliar su alcance más allá del primer proyecto y mantener el doble objetivo planteado por el Distrito: financiar la conservación de áreas ambientales y habilitar suelo para vivienda en sectores estratégicos de Bogotá.

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