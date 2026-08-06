Bogotá instala códigos QR en taxis para que usuarios verifiquen la legalidad del servicio

Al escanear el código, los usuarios podrán confirmar que el vehículo y el conductor están autorizados, además de calificar el servicio o reportar novedades. Foto: Secretaría Movilidad

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Los usuarios de taxi en Bogotá comenzarán a ver algunos cambios para identificar en tiempo real si el vehículo y el conductor están autorizados para prestar el servicio. La medida llega a complementar la seguridad en los ‘amarillos’.

La apuesta arrancó el pasado 5 de agosto en marco del Día del Taxista. La Secretaría de Movilidad inició la instalación de códigos QR en los taxis de Bogotá, empezando con los taxis del aeropuerto El Dorado, la Terminal de Transporte El Salitre y zonas de alta demanda.

Según indicó la entidad, la estrategia busca fortalecer la seguridad y la confianza en el servicio de taxi en Bogotá. La herramienta permitirá a los usuarios comprobar con un par de clics, las autorizaciones para operar.

¿Para qué sirve el código QR?

Al escanear el código, los pasajeros podrán consultar la información del vehículo y del conductor, verificar la legalidad del servicio y acceder a un canal para calificar la atención o reportar novedades ocurridas durante el recorrido.

La iniciativa hace parte de la plataforma “Mi Movilidad a un Clic”, con la que el Distrito busca facilitar el acceso a información sobre los servicios de movilidad y promover mayores niveles de transparencia.

Durante la presentación, la secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, destacó el papel del gremio de taxistas y señaló que la medida busca ofrecer un servicio “más confiable, seguro y cercano” para la ciudadanía.

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