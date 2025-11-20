Bogotá lanzó BogotáBio: así será el centro que producirá vacunas colombianas

La planta iniciará construcción en 2026 y será clave para la soberanía sanitaria y la preparación ante emergencias. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Bogotá dio un paso estratégico para recuperar la autonomía sanitaria que perdió hace más de 20 años. Este jueves fue presentado BogotáBio, el Centro de Desarrollo Tecnológico de Producción de Vacunas que promete convertir a la ciudad y al país en referentes biotecnológicos de la región.

El proyecto tiene como objetivo fabricar vacunas en Colombia, acelerar la innovación en salud y preparar una respuesta rápida ante futuras emergencias sanitarias.

Más información sobre Bogotá: Envían a la cárcel a hombre señalado de abusar sexualmente de sus hijas en Bogotá.

La pandemia del COVID-19 dejó claro que el país no puede depender exclusivamente de importaciones para inmunizar a la población. Y en ese contexto, BogotáBio surge como la respuesta: una plataforma científica y tecnológica que permitirá investigar, desarrollar y producir vacunas con talento colombiano.

“BogotáBio representa un hito histórico”, aseguró Leonardo Arregocés, CEO del proyecto. “Después de más de dos décadas sin producir biológicos, podremos responder con autonomía a las necesidades de salud pública, fortalecer nuestra soberanía farmacéutica y proteger la vida con soluciones hechas en nuestro propio territorio”.

La planta de producción comenzará en 2026

El proyecto iniciará la construcción de su planta de fabricación en 2026. Esta infraestructura será el eje para producir vacunas y acelerar desarrollos biotecnológicos que permitan a Colombia enfrentar de manera autónoma emergencias futuras.

BogotáBio también será un acelerador biotecnológico. La directora científica, Andrea Bedoya, explicó que el centro conectará investigadores, universidades, empresas y desarrolladores para crear un polo de innovación con impacto regional.

“La ciencia, cuando se pone al servicio de necesidades concretas, transforma realidades y crea valor para toda la sociedad”, destacó. .

Finalmente, cuando la fábrica funcione con toda su capacidad, el objetivo es que Colombia pueda desarrollar una vacuna en 100 días ante un evento crítico, un aprendizaje directo de la pandemia y un estándar hoy impulsado por referentes como CEPI a nivel global.

Le puede interesar: Reglas para construir en la Sabana de Bogotá: discusión entre choques jurídicos y dilatación.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.