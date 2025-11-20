Envían a la cárcel a hombre señalado de abusar sexualmente de sus hijas en Bogotá

Este hombre señalado de someter durante dos años a sus hijas menores en una vivienda de Kennedy. Foto: Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación logró que un juez de control de garantías enviara a la cárcel a un hombre señalado de cometer agresiones sexuales contra sus dos hijas menores de edad en una vivienda del barrio Primavera, en la localidad de Kennedy, al suroccidente de Bogotá.

El imputado fue capturado recientemente por personal del CTI de la Fiscalía en el barrio Acapulco, localidad de Ciudad Bolívar, tras ser emitida la orden judicial correspondiente.

Según la investigación, el hombre habría aprovechado los momentos en que las niñas quedaban a su cuidado para someterlas a vejámenes sexuales durante un periodo aproximado de dos años.

Las menores convivían con el presunto agresor en la misma residencia, donde —de acuerdo con el expediente— eran obligadas a ver videos pornográficos y luego inducidas a creer que los abusos hacían parte de un supuesto “juego”.

Con base en todas las evidencias recopiladas en el sumario, un fiscal de la Unidad de Delitos Sexuales de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de acceso carnal agravado y abusivo con menor de 14 años y actos sexuales violentos contra menor, también en condición de agravados.

Pese a las pruebas expuestas ante el juez, el procesado no aceptó los cargos durante la diligencia.

Medida de aseguramiento en cárcel

En las diligencias judiciales de imputación, el juez impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, al considerar que las circunstancias del caso requerían proteger a las víctimas y garantizar el desarrollo del proceso judicial.

Cifras violencia infantil

En 2024, el ICBF abrió más de 18.000 procesos por vulneración de derechos asociados a violencia sexual contra menores. Asimismo, según Medicina Legal, entre enero y octubre de 2025 se registraron más de 12.500 casos de presuntos delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.

Las cifras arrojan que el 80% de los agresores identificados son personas del entorno cercano: padres, padrastros, familiares o cuidadores y Las niñas representan 7 de cada 10 víctimas de violencia sexual en el país.

