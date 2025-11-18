Capturan a cuatro señalados de robar un carro en Santa Fe: así cayó la banda en Bogotá

Gracias al plan candado, los uniformados ubicaron el carro robado en un parqueadero del sector y recuperaron el arma traumática usada en el atraco. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

La noche avanzaba tranquila en el centro de Bogotá, hasta que un llamado cerca del CAI Girardot activó todas las alarmas. Un hombre, aún aturdido y con lesiones visibles, le contó a la Policía que acababa de ser víctima del robo de su vehículo mediante la modalidad de atraco.

Esa escena, repetida tantas veces en la ciudad, fue el punto de partida de una operación que terminó con cuatro personas capturadas.

Según la Policía Metropolitana, los uniformados de la estación de Santa Fe iniciaron la búsqueda de inmediato. Con las características del carro ya circulando entre las patrullas, se activó un plan candado que abrió camino entre cuadras y avenidas.

Minutos después, el vehículo apareció: estaba siendo ingresado a un parqueadero del sector, presuntamente para esconderlo mientras se enfriaba el golpe.

En el interior iban dos hombres y dos mujeres, todos entre los 20 y 27 años. Al ser requisados, los policías encontraron un arma de fuego tipo traumática, que según la víctima habría sido utilizada para intimidarlo durante el atraco.

Los cuatro fueron capturados en el acto y trasladados a la Fiscalía General de la Nación; luego, un juez les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

La institución destacó que este caso se suma a una tendencia positiva: en lo corrido de 2025, el hurto de automotores registra una reducción del 24 %, lo que equivale a 889 casos menos frente al año anterior. Además, más de 31.763 personas han sido capturadas por diferentes delitos en Bogotá durante este año.

La Policía reiteró su llamado a denunciar cualquier hecho delictivo a través de la línea 123 y aseguró que mantendrá las estrategias operativas para frenar los delitos de alto impacto en la capital.

