Bogotá: las empresas con registro mercantil emplean más jóvenes

Hoy la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), en conjunto con el Centro Nacional de Consultoría, publicaron los resultados de la primera Gran Encuesta del Empresariado de Bogotá y la Región. Esta fue una radiografía de todas las empresas con y sin registro mercantil en Bogotá. Y se realizó con el fin de poder tener “un marco de referencia que permita orientar la toma de decisiones, la construcción de política pública y las estrategias para el fortalecimiento empresarial”, así lo informó la CCB.

La encuesta se llevó a cabo en Bogotá y los 59 municipios de la jurisdicción de la CCB en la Región, consultando en total a más de 2.300 empresarios con y sin Registro Mercantil. “Para el caso de los empresarios informales, la encuesta se basó en el CONPES 3956 para identificar y diferenciar dos tipos de negocio: aquellos que son de subsistencia y en su mayoría funcionan en el espacio público, y otros, que están asociados a redes de proveedores, que son estables, o que tienen sendas crecientes de desarrollo, y que en general funcionan en fábricas, locales y/o viviendas”, dijo la CCB.

¿Cuál es la motivación para crear una empresa en Bogotá?

La CCB encontró una diferencia entre los motivos para crear empres con y sin registro mercantil: “para el 43 % de los que no cuentan con registro mercantil la razón está asociada a elementos de subsistencia como es el hecho de no tener otra alternativa. Este motivo solo sucede en el 13% de los casos de los empresarios con Registro Mercantil. El 59% de estos empresarios inició su empresa porque lo identificó como una oportunidad de negocio. Para aquellos que no cuentan con registro mercantil lo fue para el 61%”.

Empresarios vs emprendedores

De acuerdo con las cifras reveladas en la encuesta, el 76% de aquellos que tienen registro mercantil se reconocen como empresarios, mientras que de los que no tienen el registro solo el 53 % se reconoce como empresario. “Por el contrario, la gran mayoría en ambos casos se ve como un emprendedor, pues en el caso de los empresarios con registro mercantil aplica para el 95% y sin registro mercantil para el 96%”: CCB.

Empresas que generan más empleo

En promedio, “los negocios con registro mercantil tienen más empleados, en gran parte por la incidencia de las empresas medianas y grandes. En este sentido, el 55% de los negocios con registro mercantil emplean entre 1 y 3 personas y el 40% de los negocios sin registro mercantil emplean a 1 persona”: confirmó la CCB en la encuesta.

Empleo para jóvenes

Las empresas con registro mercantil emplean a un número mayor de jóvenes frente a las que no cuentan con el registro. Para las primeras el 26% de los empleados son jóvenes, mientras que en las empresas que no tienen registro mercantil los jóvenes representan el 15,1%.

Género

“Las empresas que tienen a mujeres tomando las principales decisiones tienden a ser más equitativas, incluyentes y diversas. El 53,9% de las empresas lideradas por mujeres, cuentan con objetivos relacionados a equidad de género, en contraste con el 38% de las empresas en las que los hombres son los principales tomadores de decisiones”, informó la CCB.

Contabilidad

De acuerdo con la CCB, el manejo de contabilidad es uno de los elementos que más diferencia las empresas con y sin registro mercantil. Mientras que del 68% de los empresarios con registro mercantil lleva actualmente la contabilidad, solo el 42% de los que no tienen el registro lo hace. “En el caso de los que tienen registro mercantil y llevan contabilidad, un 36% utilizan un software especializado para este fin y un 39% usa Excel. Así mismo, el 53% de las empresas tienen a un contador que realiza esta tarea. En contraste, en aquellos que no cuentan con registro mercantil, el 87% lleva su contabilidad en un cuaderno y solo el 6% en Excel. Adicionalmente, el 49% de la contabilidad la hacen ellos mismos, lo cual demuestra la diferencia en el nivel de sofisticación en procesos administrativos entre las empresas con y sin registro mercantil”, dijo la CCB.

Medios de pago

El efectivo sigue siendo el principal medio de pago en todos los negocios, pues se usa en el 67 % de las empresas con registro mercantil y en el 92 % de los negocios sin este registro. “Por su parte, la penetración de billeteras digitales viene en aumento, pues el 50% de los negocios con registro mercantil las usan como medios de pago, mientras que el 34% de los negocios sin Registro Mercantil las utilizan, lo cual muestra que son instrumentos de inclusión financiera efectivos”, complementó la CCB. Y completaron que WhatsApp es la aplicación más usada, con un 90 % para los negocios con registro mercantil y el 92% para quienes no lo tienen.

Otras cifras de las empresas que cuentan con registro mercantil:

El 93% de las unidades productivas encuestadas son microempresas, de las cuales el 56% son personas naturales y 44% Personas jurídicas.

El 55% de las empresas con Registro Mercantil tienen hasta tres empleados, de los cuales 36% son mujeres y 26% jóvenes.

Además, el 72% de las empresas tienen un único dueño o dueña, y de estos los propietarios son en un 42% mujeres y 57% hombres.

En promedio, el 70% de los empresarios con Registro Mercantil inició su negocio en los últimos cinco años, y un 36% desde que inició la pandemia.

Entre los motivos para iniciar una empresa, el 59% de los empresarios lo identificó como una oportunidad de negocio, mientras un 13% lo hizo porque no tenía otra alternativa de ingresos.

Para financiar el negocio 50% utilizó ahorros personales, 30% con préstamos bancarios y 30% préstamos familiares.

Frente a las utilidades, el 56% de los empresarios con Registro Mercantil sostuvo que éstas llegan hasta 10 millones de pesos al año, aunque otro 10% de los empresarios no logró dar utilidades. Además, 46% tiene deudas entre 1 y 10 millones de pesos al año y el 22% entre 10 y 50 millones de pesos.

El 42% de los empresarios con Registro Mercantil vende en sus locales, el 25% en vivienda con actividad económica y el 14% desde una oficina o de forma virtual. El 67% utiliza el efectivo como el principal medio de pago, sin embargo, cada vez más se están bancarizando, el 69% utiliza transferencias bancarias y el 50% acepta billeteras digitales.

El 47% utiliza las redes sociales como canal de comercialización, mientras que el 18% utilizan tiendas o locales. Del total de los que utilizan redes sociales para vender sus productos el 90% usa WhatsApp, el 55% Facebook, el 51% correo electrónico y el 45% Instagram.

Para finalizar el 90% no tiene exportaciones o importaciones y el 81% vende sus productos principalmente en Bogotá y Cundinamarca.

Cifras de empresarios sin registro mercantil que funcionan en fábricas, locales y viviendas:

El empresario informal se considera emprendedor y aunque ninguno tiene registro mercantil, el 71% lo quiere obtener.

El 85% de los empresarios sin Registro Mercantil tiene hasta tres empleados, aunque el 91% no paga salud y el 96% no paga riesgos laborales.

En los negocios sin Registro Mercantil el 37% de los empleados son mujeres y el 15% jóvenes. El 90% tienen un único dueño y de estos los propietarios son 53% mujeres y 46% hombres.

En promedio, el 66% de los empresarios sin Registro Mercantil iniciaron sus negocios en los últimos cinco años, y un 42% iniciaron desde la pandemia.

El 43% de los empresarios deciden abrir sus negocios porque no tenía alternativas de ingresos, y el 61% lo identificó como una oportunidad de negocio.

Para financiar el negocio 43% utilizó ahorros personales, un 23% préstamos bancarios y un 18% préstamos familiares.

El 68% de los empresarios sin Registro Mercantil tiene utilidades de hasta 10 millones de pesos al año, aunque el 19% no logra dar utilidades. Además, el 70% tiene deudas ente 1 y 10 millones de pesos al año.

El 92% utiliza el efectivo como medio de pago y cada vez se bancarizan más, pues el 34% acepta billeteras digitales y el 10% usa transacciones bancarias.

Para el 25% de los que usan redes sociales o aplicaciones de mensajería como herramienta para la venta de productos, el 92% utiliza WhatsApp, 55% usa Facebook y el 34% Instagram.

