Bogotá le hace frente al desempleo: indicador bajó a 6,5 % y la ciudad sumó 177 mil empleos

Bogotá cerró 2025 con una mejora clara en ocupación laboral. Entre octubre y diciembre, la tasa de desempleo en la ciudad se ubicó en 6,5 %, según la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE. Esto representa una reducción de 2,3 puntos porcentuales frente al mismo trimestre de 2024, cuando el indicador estaba en 8,8 %.

Esta caída se reflejó en menos personas sin trabajo. En un año, el número de desempleados en la capital pasó de 407.221 a 305.719, es decir, 101.502 personas salieron del desempleo, una disminución cercana al 25 %. Con este resultado, Bogotá se ubicó por debajo del promedio nacional, que fue de 7,7 % en el mismo periodo.

La reducción del desempleo ocurrió, además, en un escenario positivo: más personas participaron en el mercado laboral. La tasa de participación llegó a 70,6 %, 0,4 puntos porcentuales más que un año atrás. En total, la fuerza laboral de la ciudad alcanzó los 4,7 millones de personas, lo que muestra que más ciudadanos salieron a buscar empleo y encontraron oportunidades.

Desde la Secretaría de Desarrollo Económico, el balance fue leído como una señal de fortalecimiento del empleo en la ciudad. “Que Bogotá registre una tasa de desempleo de 6,5 % es una noticia de alto impacto. Más de cien mil personas dejaron de estar desempleadas en un solo año, incluso cuando aumentó la búsqueda de trabajo”, señaló Gabriel Angarita, director de Estudios Económicos de la entidad.

El crecimiento del empleo estuvo jalonado por sectores con alta capacidad de generación de puestos de trabajo. Las industrias manufactureras aportaron cerca de 88 mil nuevos ocupados, seguidas por la administración pública, educación y salud, con más de 56 mil, y por alojamiento y servicios de comida, que sumaron alrededor de 53 mil personas trabajando.

Además, hubo avances en la calidad del empleo. La tasa de informalidad se redujo a 35 %, 1,4 puntos porcentuales menos que un año atrás, lo que indica que la recuperación no solo se dio en cantidad de empleos, sino también en trabajos con mejores condiciones.

Con este panorama, Bogotá consolida una tendencia sostenida de reducción del desempleo, apoyada en mayor ocupación, más participación laboral y una menor informalidad, en medio de un contexto económico que sigue siendo desafiante.

