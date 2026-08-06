Así quedó el puente de la Calle 153: Alcaldía lo habilitó en el cumpleaños de Bogotá

El puente completa el corredor de la calle 153, conectando de manera continua la carrera Séptima con la avenida Boyacá. Foto: IDU

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El Distrito puso en operación el puente vehicular de la calle 153 con Autopista Norte, una infraestructura que completa la conexión del corredor entre la carrera Séptima y la avenida Boyacá y busca aliviar uno de los puntos con mayor congestión del norte de Bogotá.

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Aunque el puente estaría listo en julio, según había afirmado el IDU anteriormente, la Alcaldía lo habilitó durante el cumpleaños 488 de la capital.

De acuerdo con la administración distrital, el proyecto beneficiará a más de 840.000 habitantes de las localidades de Usaquén y Suba, además de la población flotante que transita por el sector.

El puente tendrá capacidad para atender cerca de 40.000 vehículos al día, mientras que por la intersección circularán alrededor de 240.000 automotores diariamente.

La infraestructura tiene una longitud de 363 metros, tres carriles para tráfico vehicular, un carril de incorporación y un puente bicipeatonal de cinco metros de ancho.

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También incluye 450 metros de ciclorruta, zonas verdes, un gimnasio de calistenia, biciparqueaderos y dos murales de gran formato. Según el Distrito, estas adecuaciones beneficiarán a más de 20.000 peatones y ciclistas cada día.

Antecedentes de retrasos

La actual administración recibió la obra con un 11,23 % de avance. El proyecto, financiado a través del mecanismo de Valorización (Acuerdo 724 de 2018), es ejecutado por el Consorcio Vial Colombia 2021, conformado por INZIGNIA CONSTRUCTION., (34 %), CASS Constructores S.A.S. (33 %) y Solarte Nacional de Construcciones S.A.S. – SONACOL S.A.S. (33 %).

Según el IDU, la ejecución de la obra ha enfrentado diversos desafíos que han generado retrasos y modificaciones contractuales. Además de retrasos con el contratista, incluso se encontró la necesidad de ajustar el diseño en la cimentación del puente vehicular.

Por lo anterior, el IDU adelanta un proceso administrativo sancionatorio por presunto incumplimiento al cronograma de obra vigente, por COP 243 millones.

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