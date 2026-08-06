Clara Lucía Sandoval sería la gerente especial para Bogotá del gobierno De la Espriella

Clara Lucía Sandoval fue elegida concejala por el Nuevo Liberalismo. Foto: Archivo Particular

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Clara Lucía Sandoval, del Nuevo Liberalismo, sería la nueva gerente especial para la capital, una nueva figura con la que el gobierno entrante busca fortalecer la coordinación entre el Gobierno Nacional y el Distrito para impulsar proyectos de seguridad, movilidad, transporte e infraestructura.

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Aunque su equipo de prensa confirmó que la propuesta está hecha, el presidente electo no lo ha hecho oficial. No obstante, todo indica a que será la nueva ficha del gobierno entrante en la capital y eso implicaría dejar su actual cargo.

Sobre su gestión en el Concejo, Sandoval, del mismo partido del alcalde Carlos Fernando Galán, ha destacado, no solo como el ala cristiana en el cabildo, también como una de las proponentes de proyectos de acuerdo para la protección de los animales en la ciudad.

También ha sido mencionada en debates como el que desató su Proyecto de Acuerdo 340 de 2025, llamado “Ruta por la Vida dirigida a mujeres gestantes, lactantes y la vida por nacer”, el cual fue visto como un intento de estigmatizar el derecho al aborto.

Aunque la concejala afirmó que su objetivo era establecer una estrategia distrital de acompañamiento integral durante el embarazo, la lactancia y el posparto, con énfasis en salud mental y apoyo comunitario, el proyecto generó fuerte controversia y fue objeto de objeciones por inconstitucionalidad.

Gerente para Bogotá

La mención de Sandoval en este cargo se da luego de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunciara la creación de una gerencia especial para Bogotá, una figura con la que busca fortalecer la articulación entre el Gobierno Nacional y el Distrito.

Según explicó, este equipo se encargará de impulsar proyectos estratégicos para la capital, especialmente en materia de seguridad, transporte masivo, movilidad e infraestructura, además de atender asuntos que, a su juicio, quedaron pendientes de la administración anterior.

La iniciativa fue bien recibida por el alcalde Carlos Fernando Galán, quien destacó que la coordinación entre la Nación y el Distrito será clave para sacar adelante los principales proyectos de la ciudad.

¿Quién es Clara Lucía Sandoval?

Clara Lucía Sandoval es profesional en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, especialista en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos, con más de 15 años de experiencia en el sector público. Ha sido concejal de Bogotá en tres periodos, donde ha liderado iniciativas relacionadas con seguridad, bienestar animal, movilidad, medio ambiente y participación ciudadana.

Durante su trayectoria ha presidido las comisiones de Gobierno, Hacienda y Equidad de la Mujer del Concejo y fue ponente coordinadora del Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Camina Segura 2024-2027. Entre sus principales logros destaca la creación del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal y el impulso al festival Bogotá Gospel.

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