Bogotá: Nueve iglesias en La Candelaria que puede visitar en Semana Santa

Parroquia Catedral Primada de Bogotá: ubicada en el barrio La Candelaria, en el corazón de la capital, en la emblemática Plaza de Bolívar. Fue construida entre 1807 y 1823. Foto: Alcaldía de Bogotá

La localidad de la Candelaria, en el centro de Bogotá, es un sector lleno de historia, con sitios arquitectónicos únicos en la ciudad, llenos de legado y simbolismo, que durante Semana Santa se convierten en una ruta turística.

Si tiene pensado recorrer el centro de la ciudad para inicio a la Semana Mayor, aquí le traemos nueve iglesias en este sector que puede visitar:

Lea también: ¿No sabe qué hacer en Semana Santa? Estos son algunos planes

Basílica del Señor de Monserrate

Ubicada en lo alto del Cerro de Monserrate, desde hace más de 400 años, en esta basílica se venera la imagen del Señor Caído. Allí, se podrá subir por su sendero donde podrá observar estatuas que simulan el vía crucis de Jesús, las cuales indican la llegada a la cima del santuario.

También es posible en teleférico o funicular des de la carrera 2 este # 21-48. Los horarios de eucaristía durante el domingo son: 6:30 a.m., 8:00 a.m., 9:30 a.m., 11:00 a.m., 12:30 del mediodía y 2:30 p.m. Recuerde que para visitar el Cerro de Monserrate es necesario presentar el carné de vacunación por Covid-19, con mínimo dos dosis.

Nuestra Señora de Las Aguas

Esta parroquia, ubicada en la carrera 2A # 18a-68, es exponente de la pintura mural y el arte colonial. Aunque no hay misa prevista para este Domingo de Ramos, podrá visitar y admirar su arquitectura, de la iglesia que está declarada como patrimonio histórico de la Nación.

Iglesia de Nuestra Señora de La Candelaria

Ubicada en la calle 11 con carrera 4, al lado de la biblioteca Luis Ángel Arango, esta iglesia también hace parte del patrimonio histórico del país. Recientemente restaurada, en su interior podrá apreciar pinturas de arte colonial, obras de murales, entre otros elementos valor histórico y religioso.

Catedral Primada

La Catedral Primada se encuentra en la icónica Plaza de Bolívar en Bogotá, y es considerada un a joya del arte colonial. Cuenta con capillas, altares y tres naves en donde reposan las tumbas de personajes históricos como Antonio Nariño y Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos.

Capilla del Sagrario de la Catedral de Bogotá

Al lado de la Catedral Primada, está ubicada la capilla del Sagrario, la cual se considera un museo religioso por su historia, y sus baluartes de carácter religioso. Esta conserva aún la puerta original, como vestigio de la época en que fue construida.

Templo de San Agustín

El templo o Iglesia San Agustín, se ubica detrás de la Casa de Nariño, en carrera 7 con calle 7. Al interior se encuentra la imagen de la Virgen de Altagracia, una obra en relieve que destaca con la decoración de las paredes y techos.

Con un estilo barroco, se encuentran esculturas de madera y metal de Jesús de Nazareth, labradas por el reconocido artista Pedro Luga y Albarracín.

Lea también: Tras dos años a puerta cerrada, Semana Santa vuelve a ser presencial

San Francisco de Asís

Conocida como el “Covento Máximo” o de la “Purificación”, esta iglesia ubicada en la carrera 7 con avenida Jiménez, se caracteriza por ser el primer convento construido y fundado en 1550 cuando llegaron religiosos de la Orden Franciscana, en ese entonces del Nuevo Reino de Granada.

Iglesia La Veracruz

La Iglesia de la Veracruz, fue declarada Panteón Nacional, debido a que sirvió como la última morada de personajes célebres e históricos mártires como: Francisco José de Caldas, Antonio Villavicencio y José María Carbonell.

Está ubicada al lado de la iglesia de San Francisco de Asís, sobre la carrera séptima y frente al Parque Santander.

Iglesia de la Orden Tercera

Ubicada en la carrera séptima con calle 16, que antes se conocía como la Calle del Arco, esta construcción data de la década del siglo 18, y es reconocida por sus tallas en madera. Su fachada principal se caracteriza por la sencillez de su composición, con bloques de piedra de mayor tamaño y una disposición ordenada en hileras regulares.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.