Bogotá podrá reutilizar agua de la PTAR Salitre para industrias: ¿en qué se utilizará?

Las aguas residuales, que genera el 30% de Bogotá, y que se limpian en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Salitre antes de verterlas al Río Bogotá, se podrán reutilizar. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgó a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) una concesión para reutilizar hasta 77 litros por segundo de agua residual tratada en actividades industriales que no requieren agua potable.

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La autorización, expedida mediante la Resolución 002756 del 13 de octubre de 2026, tendrá una vigencia de ocho años, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo. Con esta decisión, la capital podrá avanzar en una estrategia que busca reducir el consumo de agua potable en determinados procesos productivos y aprovechar parte del recurso que ya recibe tratamiento en la planta. Aunque la concesión ya fue otorgada, esto no significa que el suministro de agua tratada a las industrias haya comenzado. El Acueducto deberá avanzar en la implementación de la infraestructura y los mecanismos necesarios para poner en funcionamiento el proyecto.

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¿Para qué se utilizará el agua tratada de la PTAR Salitre?

La iniciativa contempla aprovechar el agua residual tratada en actividades que actualmente pueden demandar agua potable, pese a que sus procesos no necesariamente requieren ese nivel de calidad. Entre los usos identificados por el Acueducto están la fabricación de concreto y asfalto, la limpieza de calles y fachadas, el riego de jardines y los sistemas de refrigeración de centros de datos.

La ANLA también aprobó la implementación de un sistema de captación, derivación y conducción de las aguas tratadas, de acuerdo con los diseños presentados por la empresa. Según informó la EAAB, entidades públicas y privadas ya han manifestado interés en utilizar este recurso. Entre ellas figuran la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV), el Jardín Botánico de Bogotá, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), Metro Línea 1 y Cemex. Sin embargo, el interés de estas organizaciones no implica que ya existan acuerdos de suministro ni que el agua esté siendo utilizada en sus operaciones.

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Una alternativa para reducir el uso de agua potable

La gerente del Acueducto de Bogotá, Natasha Avendaño, destacó que la concesión permitirá avanzar en la estrategia de seguridad hídrica de la ciudad, especialmente frente a los riesgos asociados con fenómenos climáticos como El Niño. El propósito es que parte de las actividades industriales puedan abastecerse con agua residual tratada, reservando el agua potable para los usos que requieren esa calidad.

La medida también forma parte de la estrategia de economía circular de la EAAB, que busca aprovechar recursos que tradicionalmente se han considerado residuos y reincorporarlos a procesos productivos. Desde 2024, la empresa ha adelantado gestiones técnicas, regulatorias y ambientales para desarrollar esta iniciativa. La autorización obtenida ahora permite avanzar hacia su implementación, aunque todavía no se ha informado una fecha para el inicio del suministro.

La discusión que antecedió a la concesión

El aprovechamiento de las aguas tratadas de la PTAR Salitre también había sido objeto de una controversia por los trámites ambientales necesarios para desarrollar el proyecto. En medio de cuestionamientos sobre un supuesto bloqueo administrativo, la ANLA aclaró que desde el 9 de enero de 2025 había emitido un concepto favorable para un proyecto piloto de recirculación de agua residual tratada en procesos industriales.

Según explicó entonces la autoridad ambiental, ese piloto no requería modificar la licencia ambiental vigente, pues cumplía determinadas condiciones relacionadas con el uso del recurso. No obstante, la entidad hizo una distinción: para suministrar agua residual tratada a terceros con fines diferentes era necesario tramitar una concesión, conforme a la Resolución 1256 de 2021.

Esa diferencia resulta fundamental para entender el alcance de la decisión anunciada este 19 de octubre. Mientras el concepto de 2025 se refería a la viabilidad del piloto bajo unas condiciones específicas, la nueva resolución autoriza el aprovechamiento de hasta 77 litros por segundo mediante una concesión por ocho años. La decisión también establece las condiciones para desarrollar el sistema de captación y conducción que permitirá llevar el recurso hacia los usos previstos.

¿Qué sigue para el proyecto?

Con la concesión otorgada, el Acueducto deberá continuar con su hoja de ruta para implementar el reúso de agua residual tratada y definir cómo se atenderá la demanda de los posibles usuarios. Por ahora, la EAAB no ha precisado cuándo comenzará a operar el sistema, cuánto costará su implementación ni qué volumen utilizará inicialmente cada entidad o empresa interesada.

La iniciativa abre la posibilidad de sustituir agua potable en determinados procesos industriales, pero su impacto dependerá de la infraestructura que se construya, los acuerdos de suministro que se concreten y la cantidad de agua tratada que efectivamente llegue a reutilizarse. Así, Bogotá suma una alternativa para aprovechar el recurso hídrico en medio de los desafíos que enfrenta su abastecimiento, aunque el paso de la autorización ambiental a su funcionamiento todavía está pendiente.

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