Bogotá protegerá 3.500 hectáreas de agua y páramo con nuevo convenio ambiental

Bogotá dio un nuevo paso en su compromiso ambiental. A través de un convenio firmado con Conservation International Colombia, el Distrito protegerá al menos 3.500 hectáreas estratégicas para el abastecimiento de agua de la capital y la región.

El acuerdo busca fortalecer el programa de Pago por Servicios Ambientales Hídricos, una estrategia que incentiva económicamente la conservación de ecosistemas clave, especialmente en zonas rurales donde nacen los principales ríos que abastecen la ciudad.

“Con este convenio renovaremos y fortaleceremos el programa en mínimo 3.500 hectáreas estratégicas. Este mecanismo reconoce el esfuerzo de las comunidades rurales que cuidan páramos, bosques y fuentes de agua, y les brinda un incentivo por su papel como guardianes de la biodiversidad”, explicó Adriana Soto, secretaria de Ambiente de Bogotá.

Acciones en páramos y fuentes de agua

El convenio contempla el seguimiento a la efectividad del instrumento, así como el reconocimiento y participación de las comunidades rurales en el monitoreo de los páramos, bosques y nacimientos de agua.

Las acciones se concentrarán en el área de influencia del Parque Nacional Natural Chingaza y las zonas rurales de Sumapaz, Usme y Ciudad Bolívar, con el objetivo de garantizar el suministro hídrico de Bogotá durante el periodo 2025-2027.

Por su parte, Carlos Costa, director ejecutivo de Conservation International Colombia, destacó la relevancia de la alianza:

“Este convenio consolida una estrategia efectiva de conservación hídrica, articulando capacidades institucionales y comunitarias en territorios clave.”

El Pago por Servicios Ambientales: una estrategia que rinde frutos

El Pago por Servicios Ambientales (PSA) es un incentivo económico o en especie dirigida a propietarios, poseedores y ocupantes de predios rurales ubicados en zonas de importancia hídrica.

Las familias beneficiarias se comprometen a proteger y restaurar los ecosistemas, evitando actividades como la tala, la quema o la expansión agrícola. A cambio, reciben compensaciones que reconocen su rol como aliados en la conservación.

Según informó la Secretaría de Ambiente, este año se adicionaron 1.562 hectáreas de conservación en el predio Lote Palacio, ubicado dentro del Parque Nacional Natural Chingaza, una de las principales fuentes de agua para Bogotá.

