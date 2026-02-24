Cámara de Comercio proyecta 590.000 oportunidades de negocio en Bogotá para 2026

A las 10:30 de la mañana de este miércoles, las alarmas de emergencia sonaron en gran parte de la capital. Era el inicio del simulacro distrital, una jornada que busca fortalecer la cultura de prevención y medir la reacción de ciudadanos, empresas, colegios y entidades frente a posibles desastres. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) presentó su hoja de ruta para 2026, con la que espera impactar a más de 230.000 empresarios y generar cerca de 590.000 oportunidades comerciales en Bogotá y la región, un crecimiento del 127 % frente a 2025.

Según informó la entidad, estas metas hacen parte de una estrategia orientada a acelerar el crecimiento empresarial, fortalecer la competitividad regional y consolidar a Bogotá–Región como un centro global de negocios, innovación y cultura.

Impulso a pequeñas empresas y expansión internacional

De acuerdo con la CCB, el 99,3 % de las empresas activas en la región son micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), lo que reafirma su papel central en la economía local. Por ello, uno de los pilares para 2026 será el fortalecimiento de los clústeres sectoriales, que beneficiarán a más de 37.000 empresas y emprendedores.

Entre las principales novedades está la creación del clúster de Economía Plateada, enfocado en productos y servicios dirigidos a personas mayores, como parte de la apuesta por diversificar la oferta productiva de la región.

En materia de internacionalización, la Cámara prevé realizar ocho misiones comerciales que beneficiarán a 110 empresas, además de impulsar la participación de diseñadores colombianos en plataformas de moda en América, Europa y Medio Oriente.

Apuesta por sostenibilidad y economía creativa

La sostenibilidad será otro de los ejes estratégicos. Para 2026, la entidad liderará iniciativas para medir y reducir emisiones de gases de efecto invernadero, auditar la huella de carbono corporativa y fortalecer un ranking de sostenibilidad empresarial.

En el campo cultural y creativo, plataformas como BAM, BOmm, BFW y ARTBO proyectan expectativas de negocio superiores a los 45 millones de dólares, lo que mantiene a Bogotá como uno de los principales mercados culturales de América Latina. Este año, además, el BOmm abrirá por primera vez una convocatoria internacional para managers, bookers y artistas.

Lea más: Hieren con arma de fuego a alcalde de Ospina, Nariño, durante intento de atraco

Renovación mercantil y servicios gratuitos

La CCB recordó que las 493.825 empresas activas en su jurisdicción deben renovar su matrícula mercantil antes del 31 de marzo, trámite que puede realizarse de manera virtual. Los recursos recaudados, señaló la entidad, se reinvierten en más de 600 servicios gratuitos para empresarios y emprendedores.

Balance de 2025

Durante 2025, Bogotá y la región cerraron con un crecimiento del 2 % en empresas activas frente al año anterior y con la creación de más de 83.000 nuevos negocios.

Ese año, la Cámara fortaleció su red de clústeres, impulsó la reindustrialización, avanzó en la modernización tecnológica y consolidó a la ciudad como centro de eventos y negocios. En internacionalización, se realizaron más de 3.500 citas empresariales, con expectativas superiores a los 40 millones de dólares.

“Consolidar a Bogotá–Región”

El presidente de la CCB, Ovidio Claros Polanco, aseguró que las metas trazadas para 2026 buscan profundizar el desarrollo económico sostenible y la proyección internacional de la capital.

“Redoblaremos esfuerzos para consolidar a Bogotá–Región como el mejor lugar para crear y hacer crecer empresa”, afirmó.

Con este plan, la Cámara de Comercio de Bogotá apuesta a que 2026 sea un año clave para la formalización, la innovación y la expansión de los negocios en la ciudad y su entorno regional.

Lea más: Taxista que llevó a Diana Ospina declaró; salen a la luz irregularidades y antecedentes

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.