Bogotá recibirá a 20 reclusos trasladados desde Barranquilla por orden presidencial

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Un grupo de 20 personas privadas de la libertad serán trasladadas desde Barranquilla hacia establecimientos penitenciarios de Bogotá bajo un operativo especial de seguridad por orden directa del presidente de la República, Abelardo de la Espriella. D

e esta cuadrilla de presos, diez permanecían en estaciones de policía y las otras diez estaban recluidas en la Cárcel Distrital de Alto Poder Criminal. Su paso por la capital será temporal, pues el Inpec deberá distribuirlas durante los próximos 15 días en diferentes cárceles del país.

El presidente Abelardo de la Espriella anunció la medida este martes 25 de agosto y aseguró que, con la decisión, busca impedir la coordinación de extorsiones, amenazas y otras actividades delictivas desde los centros de reclusión.

Sin embargo, las autoridades no han divulgado pruebas individualizadas que permitan afirmar que las 20 personas continuaban delinquiendo desde los lugares donde estaban recluidas.

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Reclusos que estaban en estaciones de Policía

La mitad de las personas trasladadas permanecía en estaciones de Policía de Barranquilla, espacios concebidos como centros de detención transitoria y no como cárceles para cumplir medidas prolongadas de aseguramiento o condenas.

Las otras diez estaban en la Cárcel Distrital de Alto Poder Criminal de Barranquilla, conocida como El Bosque. El Gobierno no precisó cuánto tiempo llevaba cada persona en estos lugares ni publicó las resoluciones administrativas mediante las cuales se autorizaron los traslados.

“Por orden mía directamente, el Inpec está poniendo fin a las zonas de confort de quienes pretenden seguir delinquiendo desde las cárceles”, manifestó De la Espriella al anunciar la operación.

El traslado se adelanta con apoyo de la Fuerza Pública y medidas especiales para prevenir fugas, rescates o atentados durante el desplazamiento, según la información divulgada por el mandatario.

¿Quiénes aparecen entre los trasladados?

La relación divulgada públicamente identifica a 12 de las 20 personas incluidas en la operación. Varias han sido señaladas por las autoridades como presuntos integrantes de Los Costeños y Los Pepes, organizaciones enfrentadas por el control de actividades ilegales en Barranquilla y su área metropolitana.

Entre los nombres conocidos están:

Rodrigo Javier Pantoja Linero, conocido como alias Rodrigo o El Gamo, señalado de pertenecer a Los Pepes.

Brayan Camilo Lobo Guerrero, alias El Lobo o Comandante Gabino, señalado como integrante de Los Costeños.

Fabio Andrés Diazgranados Pallares, alias Caballo, vinculado por las autoridades con Los Costeños.

Adrián Hernán Guerrero Peña, alias El Miquito, señalado como integrante de Los Costeños.

Erick Fabián Molina Mendoza, mencionado por las autoridades como presunto integrante de Los Pepes.

Carlos Mario Polo Pérez, conocido como alias Pastel.

Jesús Andrés Arrieta Mercado, alias Makelele.

Andrés Felipe Londoño Cáceres, alias Chocolate.

José Eulises Flórez Blanco, alias Ñeco.

José Luis Barrios Álvarez, alias El Huequito.

Dairo Luis García Quintero, alias El Pequeño.

Wuainer Jesús Altamar Medina, alias El Gordo Pan.

La información difundida hasta el momento no incluye los nombres de las otras ocho personas. Tampoco especifica cuáles están condenadas, cuáles permanecen en detención preventiva ni los delitos atribuidos individualmente a cada una.

Los reclusos no permanecerán en Bogotá

El anuncio presidencial puede generar una interpretación equivocada sobre el destino definitivo de los trasladados. Los 20 internos llegarán inicialmente a Bogotá, pero durante los 15 días siguientes serán enviados a otros establecimientos penitenciarios del país.

El Inpec deberá definir los destinos finales a partir de criterios de seguridad, disponibilidad de cupos, situación jurídica y características de cada persona. Por ahora no se ha informado cuántos permanecerán en la capital ni si alguno será recluido definitivamente en el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá, conocido como La Picota.

El Ministerio de Justicia explica que la competencia para autorizar traslados corresponde a la Dirección del Inpec. Entre las causales contempladas se encuentran las razones de seguridad, el orden interno de los establecimientos y su descongestión. La decisión también debe considerar los cupos disponibles y las condiciones del centro receptor.

La medida se suma al traslado de otros 117 internos

La operación anunciada en Barranquilla ocurre después de que el Gobierno ordenara, el 8 de agosto, la reubicación de 117 personas privadas de la libertad consideradas de alto perfil.

Ese primer grupo fue distribuido en establecimientos de alta seguridad ubicados en Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira, Ibagué y El Barne. Entre los trasladados había personas vinculadas a estructuras criminales y participantes en procesos de negociación promovidos por el gobierno anterior.

Según el Ejecutivo, esa operación buscaba recuperar el control de los establecimientos e impedir que las organizaciones continuaran coordinando actividades ilegales desde prisión. Con los 20 internos de Barranquilla, el Gobierno ha anunciado el traslado de 137 reclusos durante las primeras semanas de la nueva administración.

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