Bogotá registra menos feminicidios, pero se duplican las alertas de riesgo

Aunque los feminicidios disminuyeron en Bogotá durante 2026, las valoraciones por riesgo de feminicidio y los casos de violencia intrafamiliar continúan en aumento. Foto: Secretaría de la mujer

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Las autoridades celebran un dato: Bogotá reportó una reducción en los feminicidios y en los asesinatos de mujeres durante los primeros meses de 2026. Sin embargo, hay una preocupación: las alertas por posibles hechos de violencia letal contra las mujeres aumentaron y evidencian que la violencia basada en género continúa siendo una problemática de alto impacto en la ciudad. No obstante, la denuncia es un indicador de confianza en las autoridades, de que se está atendiendo la situación.

Al revisar las cifras, se tiene que entre el primero de enero y el 30 de abril de este año se tipificaron cinco feminicidios en la capital, frente a siete registrados durante el mismo periodo de 2025, lo que representa una reducción del 29 %. Además, durante abril no se reportaron nuevos casos. Los hechos que se registraron este año fueron en Ciudad Bolívar, Bosa y Usaquén.

La disminución también se reflejó en los asesinatos de mujeres. Mientras entre enero y abril de 2025 se reportaron 72, durante el mismo periodo de este año la cifra cayó a 29, reducción del 60 %. Solo en abril los homicidios con víctimas mujeres pasaron de 41 a 12.

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Pese a la reducción, las valoraciones realizadas por Medicina Legal muestran un panorama distinto. Entre enero y abril de 2026 se realizaron 1.254 valoraciones por riesgo de feminicidio, casi el doble de las registradas durante el mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 626. La preocupación aumenta al revisar los niveles de riesgo.

Del total de valoraciones realizadas este año, el 43 % fueron clasificadas como de riesgo extremo. Además, los casos catalogados en esta categoría pasaron de 289 a 546 en apenas un año. Las valoraciones con riesgo grave crecieron de 113 a 231; las moderadas pasaron de 162 a 279 y las variables aumentaron de 62 a 198.

Las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy y Suba concentraron cuatro de cada diez valoraciones realizadas por Medicina Legal durante los primeros cuatro meses del año.

Violencia intrafamiliar y amenazas siguen en aumento

Las alertas por riesgo de feminicidio coinciden con otros indicadores que también preocupan a las autoridades. Según la Veeduría Distrital, Bogotá registró 15.538 casos de violencia intrafamiliar durante el primer trimestre de 2026, un aumento del 58,5 % frente al mismo periodo del año anterior.

Las mujeres continúan siendo las principales víctimas de este delito, al representar el 71,9 % de los reportes. Además, los casos que involucran a menores de edad crecieron un 99,1 %, prácticamente el doble frente a 2025.

El panorama también muestra un incremento en otros hechos de violencia. Las amenazas pasaron de 1.346 casos a 4.442, un aumento del 230 %, mientras que las lesiones personales crecieron un 37,4 %, al pasar de 4.327 a 5.944 reportes.

La respuesta del Distrito

Frente a este escenario, la Administración Distrital puso en marcha el Sistema Articulado de Alertas Tempranas (SAAT) – Alerta Naranja, creado mediante el Decreto 134 de 2026. La estrategia busca articular a las entidades de la Ruta Única de Atención para realizar seguimiento a mujeres valoradas en riesgo, identificar barreras institucionales y activar respuestas oportunas de protección.

A esto se suma el fortalecimiento de la atención institucional. Entre enero y abril de este año, la Secretaría Distrital de la Mujer realizó 119.213 atenciones, de las cuales 75.464 estuvieron relacionadas con situaciones de violencia, equivalentes al 63 % del total. Las localidades con más atenciones fueron Kennedy, Suba, Ciudad Bolívar y Bosa.

Las cifras dejan una conclusión clara: aunque Bogotá logró reducir los feminicidios y los asesinatos de mujeres, las señales de riesgo continúan creciendo. El desafío para las autoridades será evitar que esas alertas terminen convirtiéndose en nuevas víctimas.

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