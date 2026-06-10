Hospital de Meissen estrena unidad para detectar displasia de cadera a tiempo en bebés

La nueva Clínica de Tamizaje de Cadera del Hospital de Meissen busca identificar alteraciones en recién nacidos y lactantes mediante ecografías especializadas. Foto: Secretaría de Salid

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El Hospital de Meissen anunció la apertura de su nueva Clínica de Tamizaje de Cadera, un servicio especializado orientado a fortalecer el diagnóstico oportuno de alteraciones en el desarrollo de esta articulación, especialmente en recién nacidos y lactantes.

La iniciativa busca identificar de manera temprana condiciones como la displasia de cadera, una afección que, si no se detecta a tiempo, puede generar complicaciones en la movilidad y el crecimiento de los menores.

Uno de los principales componentes del nuevo servicio es la implementación del Método Graf, una técnica ecográfica utilizada a nivel internacional que permite evaluar de forma segura y precisa el desarrollo de la cadera durante los primeros meses de vida.

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De acuerdo con la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, este procedimiento facilita intervenciones tempranas que pueden reducir el riesgo de complicaciones y de tratamientos más complejos en el futuro.

“Con la apertura de la Clínica de Tamizaje de Cadera, la Subred Sur reafirma su compromiso con la prevención y el cuidado temprano, permitiendo la detección oportuna de alteraciones y promoviendo una mejor calidad de vida, así como una atención más cercana, especializada y humana”, afirmó Viviana Clavijo, gerente de la Subred Sur.

El tamizaje se realiza mediante equipos de ecografía de alta resolución diseñados para estudios osteoarticulares en población pediátrica. Según la entidad, esta tecnología permite realizar evaluaciones confiables, seguras y no invasivas para los pacientes y sus familias.

La apertura de la clínica contó con la participación de especialistas en ortopedia infantil y representantes del sector salud. Durante la jornada se destacó la importancia de incorporar este tipo de servicios en hospitales públicos para fortalecer la atención preventiva basada en evidencia científica.

Además, el encuentro reunió a ortopedistas de distintas regiones del país, quienes intercambiaron experiencias y conocimientos sobre la detección y el manejo de alteraciones musculoesqueléticas en niños.

Con esta nueva apuesta, el Hospital de Meissen busca ampliar las estrategias de atención preventiva dirigidas a la primera infancia y contribuir a mejores resultados en salud para la población pediátrica.

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