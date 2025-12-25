Bogotá redujo lesionados por pólvora en Navidad, pero la temporada deja 64 heridos

En diciembre, se incrementa las lesiones por pólvora Foto: Secretaría de Salud

Además de las cifras de seguridad, las cuales arrojaron 8 homicidios durante la noche de Navidad, los indicadores de quemados con pólvora también resultan clave para medir el comportamiento de la ciudadanía durante las fiestas decembrinas.

Para esta oportunidad, Bogotá cerró la Nochebuena con una cifra que, aunque muestra una reducción frente a años anteriores, sigue prendiendo alarmas.

Entre la noche del 24 y la madrugada del 25 de diciembre, 10 personas resultaron lesionadas por pólvora, elevando a 64 el total de afectados en lo que va de la temporada decembrina 2025-2026, según el reporte oficial de la Secretaría de Seguridad, con corte a las 8:00 a. m. del 25 de diciembre.

En cuanto a los detalles de los quemados, las autoridades informaron que 16 de los lesionados son menores de edad y 48 adultos, una combinación que vuelve a poner en el centro el uso —y abuso— de la pólvora durante celebraciones familiares.

Aun así, las cifras muestran una caída del 42,3 % frente al mismo periodo del año anterior, cuando ya se contabilizaban 111 personas heridas.

Las localidades con más reportes siguen dibujando el mismo mapa de riesgo. Engativá lidera con 11 casos, seguida por Suba, Usme y Bosa, mientras que Kennedy y San Cristóbal también figuran entre las zonas con mayor número de lesionados.

En canto a las afectaciones, las manos, la cara y los ojos continúan siendo las partes del cuerpo más afectadas, casi siempre por manipulación directa de artefactos pirotécnicos.

Desde la Secretaría Distrital de Salud insistieron en que la temporada de vigilancia se extiende hasta el 17 de enero de 2026, un periodo en el que históricamente se presentan nuevos picos por celebraciones de fin de año.

