Bogotá refuerza el alcantarillado para evitar inundaciones en plena temporada de lluvias

Solo en lo corrido de enero de 2026, los equipos del Acueducto han retirado cerca de 6.200 toneladas de residuos del sistema de alcantarillado. Durante todo 2025, la cifra superó las 122.600 toneladas, lo que evidencia el impacto de los desechos mal dispuestos en la red sanitaria y pluvial de la ciudad. Foto: El Espectador - José Vargas

Para reducir el riesgo de inundaciones, encharcamientos y emergencias asociadas al taponamiento del sistema de drenaje, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB)anunció que redoblará los operativos de mantenimiento preventivo del alcantarillado en distintos puntos de la ciudad.

La entidad informó que más de 700 operarios, apoyados por 210 equipos y maquinaria especializada, trabajan de manera permanente en la limpieza de alcantarillas, sumideros y redes de evacuación de aguas lluvias. Estas labores, que se realizan durante todo el año, se intensifican en temporada invernal para atender posibles contingencias.

Solo en lo corrido de enero de 2026, los equipos del Acueducto han retirado cerca de 6.200 toneladas de residuos del sistema de alcantarillado. Durante todo 2025, la cifra superó las 122.600 toneladas, lo que evidencia el impacto de los desechos mal dispuestos en la red sanitaria y pluvial de la ciudad.

La gerente de la EAAB, Natasha Avendaño, explicó que para este año se destinaron más de COP 28.700 millones al mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de alcantarillado, con el fin de mitigar riesgos y garantizar el adecuado funcionamiento de la infraestructura durante las lluvias.

La funcionaria hizo un llamado a la corresponsabilidad ciudadana y recordó que muchos de los taponamientos se producen por malas prácticas cotidianas. “No botar basura en la calle, no arrojar grasas ni aceites por el lavaplatos ni residuos por el sanitario es clave para evitar emergencias”, señaló.

El sumidero no es basurero

Como parte de las acciones preventivas, la EAAB reforzó su campaña pedagógica “El sumidero no es basurero”, con recomendaciones sencillas para evitar el colapso de las redes internas de las viviendas y los drenajes de las vías:

No tapar los sumideros con escombros u objetos que impidan el paso del agua lluvia.

Al barrer el frente de la vivienda, recoger los residuos en bolsas bien cerradas y no dejarlos cerca de los sumideros.

Respetar los horarios establecidos para sacar la basura.

No arrojar grasas ni aceite de cocina usado por el lavaplatos.

Depositar preservativos, toallas higiénicas, pañitos húmedos y pañales en la caneca, nunca en el sanitario.

La Empresa de Acueducto recordó que, aunque los operativos de mantenimiento se intensifican en temporada de lluvias, la prevención también depende del comportamiento ciudadano. Evitar botar basura en la calle o arrojar residuos al alcantarillado puede marcar la diferencia entre una red que fluye y una ciudad expuesta a inundaciones.

