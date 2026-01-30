Concierto en homenaje a Yeison Jiménez: Transmilenio activa operación especial

Transmilenio Foto: Transmilenio

Este sábado el Estadio Nemesio Camacho El Campín será escenario del concierto ‘Mi promesa 2, el sueño del aventurero’, un homenaje a la memoria del cantautor colombiano Yeison Jiménez, quien falleció el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá, cuando se dirigía a una presentación en Antioquia.

Por ello, ante la llegada de miles de asistentes, Transmilenio busca facilitar la llegada y salida del evento mediante el refuerzo de servicios troncales y rutas zonales, especialmente en la avenida NQS, donde se concentra la mayor afluencia de público.

Así puede llegar al estadio

Para el ingreso al concierto, Transmilenio contará con 13 servicios troncales que operan de manera habitual en las estaciones Movistar Arena y Campín – UAN, sobre la troncal NQS Central. Las rutas disponibles serán:

4, B72, C25, C30, D21, G30, H21, H72, L25, B11, E42, G11 y G42.

Además, el componente Transmizonal dispondrá de 23 rutas del SITP con paraderos cercanos al estadio, principalmente en las calles 63 y 53, la carrera 24 y la avenida NQS, lo que amplía las opciones de acceso desde distintos puntos de la ciudad.

Operación para la salida del evento

Al finalizar el concierto, Transmilenio habilitará servicios especiales de evacuación desde las estaciones Movistar Arena y Campín – UAN, con rutas que conectarán con los portales 80, Sur, Usme, 20 de Julio, Suba, Eldorado, Norte y Américas.

La empresa aclaró que los despachos se ajustarán de acuerdo con la demanda de los usuarios y no habrá ampliación del horario del servicio troncal, así como del SITP.

Recomendaciones para los asistentes

Desde Transmilenio insistieron en la importancia de planear el viaje con anticipación, recargar y personalizar la tarjeta tullave y consultar rutas y horarios a través de la TransMiApp y los canales oficiales de la entidad.

“TransMi inicia este año acompañando a la ciudadanía a sus eventos favoritos, esta vez para honrar el legado de Yeison Jiménez. Invitamos a los asistentes a llegar y salir del estadio a través de nuestra oferta de servicios troncales y de TransMiZonal”, señaló María Fernanda Ortiz, gerente de Transmilenio.

La operación especial busca que los asistentes puedan concentrarse en el concierto y en el homenaje a Yeison Jiménez, sin contratiempos en la movilidad.

