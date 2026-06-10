Bogotá registra el mayor índice de casos de violencia intrafamiliar en su historia

Violencia intrafamiliar en Bogotá cumple cuatro años con tendencia al alza.(Ilustración generada por IA) Foto: IA Gemini

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En el mapa delictivo de Bogotá, hay un dato que no deja de crecer y dibuja un panorama aterrador al interior de los hogares capitalinos: el índice de violencia intrafamiliar. Y aunque el fenómeno podría explicarse en un aumento de la denuncia, el dato preocupa al alcanzar15.538 casos solo durante el primer trimestre del año, es decir, un aumento de 58,5 % frente al mismo periodo de 2025.

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La cifra devela el mayor volumen histórico reportado para este periodo. Las cifras ubican, además, a las mujeres como principales víctimas: el 71,9 % de los reportes vienen de mujeres; adicional, los casos que involucran a menores de edad aumentaron un 99,1 %, duplicando los números en un año.

Preocupante balance en Bogotá

El balance realizado por la Veeduría arroja un patrón: los hechos ocurren principalmente durante la madrugada, pues los datos dejan en evidencia un aumento del 64 % en reportes que llegan a las líneas de emergencia durante la madrugada.

Respecto a las localidades, teniendo en cuenta la tasa por cada 100.000 habitantes, San Cristóbal presentó la tasa más alta de violencia intrafamiliar en la ciudad, seguida por Usme, Santa Fe, Ciudad Bolívar y Los Mártires. Por número de casos sobresalen Kennedy (74), Bosa (70) y Ciudad Bolívar (70).

Aumentan las amenazas

El aumento del indicador de amenazas causa preocupación de la Veeduría. Estos pasaron de 1.346 casos en 2025 a 4.442 en 2026, equivalente a un incremento de 230 %, el mayor crecimiento relativo registrado entre los delitos analizados en el boletín.

Las lesiones personales es otro delito con tendencia al alza. Según los datos, entre enero y marzo de 2026, se registraron 5.944 casos, aumentando en un 37,4 % frente a los 4.327 reportados en el mismo periodo del año anterior.

Sobre las víctimas, el 58 % de los anteriores delitos son hombres. Los casos se presentan en su mayoría en la noche y en la madrugada. Kennedy reportó el mayor número de casos (146), seguida de Ciudad Bolívar (135) y Bosa (118).

Delitos sexuales

Aunque el informe evidencia una disminución del 15,4 % en delitos sexuales, la problemática continúa afectando principalmente a las mujeres, quienes representan el 79,6 % de las víctimas. En cuanto a las localidades con mayor número de casos, La Candelaria registró la tasa más alta (por cada 100 mil habitantes), mientras que Ciudad Bolívar (73), Engativá (59) y Kennedy (55) concentraron la mayor cantidad de casos.

Adriana Herrera Beltrán, veedora distrital indicó que, “mientras algunos delitos muestran reducciones, las cifras evidencian un aumento sostenido de las violencias que afectan la convivencia, la integridad personal y especialmente a mujeres, niñas, niños y adolescentes. Este panorama exige fortalecer las acciones de prevención, atención temprana y articulación institucional para evitar que estas conductas sigan escalando”.

Concejo le pone la lupa a la violencia basada en género

María Clara Name Ramírez, concejala de Bogotá alertó a su vez el difícil panorama de violencias. Al panorama de la Veeduría, la cabildante suma la información de la Policía Metropolitana de Bogotá, que reporta en lo corrido de 2026 un total de 5 feminicidios y 29 homicidios con víctimas mujeres, cifras que reflejan la persistencia de las violencias basadas en género y la necesidad de respuestas más contundentes por parte de las autoridades.

“Detrás de cada cifra existe una historia de dolor, miedo y vulneración de derechos. No podemos seguir normalizando la violencia al interior de los hogares ni permitir que miles de víctimas enfrenten esta situación en silencio. La violencia de pareja dejó de ser un asunto privado para convertirse en una problemática que exige una respuesta inmediata y contundente del Estado y de toda la sociedad”, afirmó Name.

La cabildante hizo un llamado a la Administración Distrital, a la Secretaría Distrital de la Mujer y a la Secretaría Distrital de Seguridad para reformular y fortalecer las estrategias de prevención, protección y atención en las localidades con mayores índices de violencia.

“Es urgente fortalecer las rutas de atención, garantizar medidas de protección efectivas para las víctimas y promover una cultura de respeto, convivencia y equidad. La protección de las mujeres y la erradicación de todas las formas de violencia deben ocupar un lugar prioritario en la agenda pública de Bogotá”, concluyó Name Ramírez.

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