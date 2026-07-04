Revelan la causa de la falla que mantiene suspendido TransMiCable en Ciudad Bolívar

Sistema de transporte aéreo por cable que opera en la localidad de Ciudad Bolívar, Bogotá. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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La incertidumbre sobre el futuro de TransMiCable comenzó a despejarse. Tras más de un día de suspensión, la Operadora Distrital de Transporte (ODT) confirmó que el sistema dejó de funcionar por el daño fortuito de una tarjeta electrónica del sistema de control y potencia, un componente altamente especializado que tuvo que ser localizado fuera del inventario habitual para iniciar su reemplazo.

Según explicó la empresa, la avería fue identificada luego de varias horas de diagnósticos técnicos realizados por equipos de operación y mantenimiento. Solo después de confirmar cuál era el componente afectado se inició la gestión para conseguir la pieza de reemplazo, cuya disponibilidad es limitada por tratarse de un elemento de importación.

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¿Por qué la reparación tomó tanto tiempo?

La ODT explicó que el procedimiento no podía realizarse por ensayo y error debido a que se trata del sistema que controla la operación del cable aéreo.

De acuerdo con Alberth Barrera, gerente de Mantenimiento, cambiar componentes sin tener certeza del origen de la falla habría sido más rápido, pero también más riesgoso para un sistema que moviliza diariamente a miles de pasajeros. Por esa razón, primero se descartaron otras posibles causas antes de ordenar el reemplazo de la tarjeta electrónica.

Una vez localizado el repuesto, los técnicos iniciarán su instalación y posteriormente realizarán pruebas de funcionamiento. Solo cuando el sistema supere todas las verificaciones de seguridad se restablecerá la operación comercial.

Un componente que no estaba disponible

La empresa informó que la tarjeta dañada corresponde al sistema de control y potencia de TransMiCable, una pieza altamente especializada que no hacía parte del inventario técnico recibido por la operadora cuando asumió la administración del sistema en diciembre de 2023, una vez terminó el periodo de garantía de cinco años. Por ello fue necesario contactar a proveedores especializados nacionales e internacionales para conseguir el repuesto en el menor tiempo posible.

La ODT defiende la confiabilidad del sistema

En medio de las críticas por la prolongada suspensión, la Operadora recordó que desde que asumió la operación de TransMiCable ha mantenido una disponibilidad operacional superior al 98 %, cumpliendo los indicadores exigidos por TransMilenio. También aseguró que recibió el sistema con un promedio de 32 detenciones cortas al día, cifra que logró reducir en un 97 %, hasta registrar entre dos y ninguna interrupción diaria gracias a ajustes operativos y de mantenimiento.

No es la primera suspensión

Aunque TransMiCable mantiene altos niveles de disponibilidad, el sistema ha registrado interrupciones extraordinarias en los últimos años. En marzo de 2020, una falla eléctrica obligó a suspender temporalmente el servicio; en octubre de 2021, fuertes tormentas eléctricas provocaron una detención preventiva de la operación; y durante 2025 se realizaron cierres programados por labores de mantenimiento especializado. En todos los casos, TransMilenio explicó que los protocolos internacionales de seguridad obligan a detener completamente la operación cuando se detectan anomalías que puedan comprometer el funcionamiento del cable.

TransMiCable moviliza a más de 22.000 pasajeros

La suspensión del servicio afecta a uno de los sistemas de transporte más importantes para el sur de Bogotá. Desde su entrada en operación en diciembre de 2018, TransMiCable conecta el Portal Tunal con Mirador del Paraíso mediante cuatro estaciones y un recorrido de 3,34 kilómetros que redujo los tiempos de viaje de cerca de una hora a aproximadamente 13 minutos para miles de habitantes de Ciudad Bolívar.

De acuerdo con cifras oficiales de TransMilenio, el sistema moviliza alrededor de 22.000 pasajeros en un día hábil, acumula más de 45 millones de viajes desde su inauguración y opera con 163 cabinas integradas tarifariamente al Sistema Integrado de Transporte Público (SITP). Su papel es estratégico para la movilidad de una de las localidades más pobladas de Bogotá, donde el cable aéreo se convirtió en una alternativa para superar las dificultades de acceso derivadas de la topografía del territorio.

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