Bogotá se destaca en ranking global de movilidad urbana, pero sigue lejos de las metas 2035

El tráfico de Bogotá no pasa por sus mejores momentos. Los más de 1.500 frentes de obra, bloqueos al sistema público de transporte y daños en la infraestructura del tráfico han menoscabado los tiempos de viaje en la capital. Ahora, cada bogotano necesita por lo menos 20 a 30 minutos extra para llegar a su destino. Pese a esto, la ciudad recibió una mención honorífica en un reporte de movilidad a nivel mundial.

Un nuevo informe global de Boston Consulting Group (BCG) puso bajo la lupa el desempeño de la movilidad urbana en 150 ciudades del mundo, incluyendo a Bogotá, que se ubica como una de las capitales latinoamericanas con mejor posicionamiento regional gracias al peso de su sistema de transporte masivo.

El estudio, titulado “BCG City Mobility Compass: The Global Champions of Urban Mobility”, evalúa más de 20 indicadores, entre ellos congestión, emisiones, acceso al transporte público, integración modal y movilidad activa, además de encuestas a más de 50 líderes urbanos.

Una brecha global hacia 2035

El informe advierte que, aunque más del 90% de las ciudades del mundo han fijado metas de movilidad sostenible para 2035 —orientadas a reducir el uso del automóvil privado y fortalecer alternativas como el transporte público, la bicicleta o los desplazamientos a pie—, en promedio las ciudades están entre 10 y 15 puntos porcentuales por detrás de esos objetivos, incluida Bogotá.

BCG señala que cerrar esa brecha es complejo, dado que el avance histórico ha sido de apenas 3 a 5 puntos por década.

TransMilenio, clave en el desempeño de Bogotá

Dentro del análisis regional, Bogotá obtiene un desempeño cercano a 5,5 sobre 10, apoyado principalmente en su sistema BRT, TransMilenio, reconocido internacionalmente como un eje estructurador de la movilidad urbana.

“El sistema BRT ha sido un pilar fundamental para la movilidad de Bogotá y continúa siendo una referencia regional”, señaló Christopher Weisz, Managing Director & Partner de BCG.

Sin embargo, el informe identifica desafíos pendientes, como mejorar la calidad del servicio, reducir la congestión y el hacinamiento, y avanzar hacia una mayor integración modal.

El metro, factor clave a mediano plazo

El reporte también subraya que Bogotá aún no cuenta con un sistema de metro operativo. Actualmente está en construcción y su finalización está prevista para 2028, lo que podría modificar el perfil de movilidad de la ciudad en el mediano plazo.

