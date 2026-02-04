Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá

Justicia Penal Militar asume investigación por agresión entre uniformados en Bogotá

El uniformado agredido interpuso una denuncia formal contra su superior por la agresión en plena via pública.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
04 de febrero de 2026 - 05:00 p. m.
La Policía Nacional aperturó una investigación disciplinaria
La Policía Nacional aperturó una investigación disciplinaria
Foto: Redes sociales
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un acto de intolerancia protagonizado por dos policías en inmediaciones de la estación TransMilenio Marsella, en Bogotá, quedó registrado en un video que circuló en redes sociales y que dio lugar a actuaciones inmediatas por parte de la Justicia Penal Militar y Policial.

El material, muestra como uno de los uniformados, al parecer superior, agrede en varias oportunidades al otro uniformado subordinado como resultado de un altercado durante la tarde del martes 3 de febrero.

Rápidamente, el video se hizo viral en las redes sociales y llegó a conocimiento de la Justicia Penal Militar y Policial. A dicha instancia, además, llegó la denuncia del policía agredido.

Le puede interesar: Descubren 84 kilos de marihuana ocultos en transformadores en aeropuerto de Bogotá.

Fiscalía Penal Militar asumió la investigación

En vista de lo anterior, la Fiscalía General Penal Militar y Policial informó que el uniformado que resultó agredido interpuso la denuncia formal, la cual fue asumida por la Fiscalía 2405 Penal Militar y Policial de Conocimiento.

De acuerdo con la entidad, este despacho adelantará todas las actuaciones investigativas y procesales a que haya lugar, con el objetivo de esclarecer de manera integral los hechos, garantizar el debido proceso y asegurar la transparencia de la actuación penal.

Llamado institucional a la confianza ciudadana

En el comunicado, la Fiscalía reiteró su compromiso con la verdad, la legalidad y la justicia, e hizo un llamado a la ciudadanía para mantener la confianza en las instituciones y colaborar con las autoridades competentes durante el desarrollo de la investigación

El caso continúa en etapa de investigación y, hasta el momento, no se han informado sanciones ni decisiones de fondo, a la espera de los resultados del proceso correspondiente.

Más información sobre Bogotá: Pico y placa en Bogotá el 5 de febrero Día sin carro 2026: ¿A quiénes aplica?.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Policía de Bogotá

Transmielnio

Justicia Penal Militar

Intolerancia

Orden público

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

 

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.