Justicia Penal Militar asume investigación por agresión entre uniformados en Bogotá

Un acto de intolerancia protagonizado por dos policías en inmediaciones de la estación TransMilenio Marsella, en Bogotá, quedó registrado en un video que circuló en redes sociales y que dio lugar a actuaciones inmediatas por parte de la Justicia Penal Militar y Policial.

El material, muestra como uno de los uniformados, al parecer superior, agrede en varias oportunidades al otro uniformado subordinado como resultado de un altercado durante la tarde del martes 3 de febrero.

Rápidamente, el video se hizo viral en las redes sociales y llegó a conocimiento de la Justicia Penal Militar y Policial. A dicha instancia, además, llegó la denuncia del policía agredido.

Fiscalía Penal Militar asumió la investigación

En vista de lo anterior, la Fiscalía General Penal Militar y Policial informó que el uniformado que resultó agredido interpuso la denuncia formal, la cual fue asumida por la Fiscalía 2405 Penal Militar y Policial de Conocimiento.

De acuerdo con la entidad, este despacho adelantará todas las actuaciones investigativas y procesales a que haya lugar, con el objetivo de esclarecer de manera integral los hechos, garantizar el debido proceso y asegurar la transparencia de la actuación penal.

Llamado institucional a la confianza ciudadana

En el comunicado, la Fiscalía reiteró su compromiso con la verdad, la legalidad y la justicia, e hizo un llamado a la ciudadanía para mantener la confianza en las instituciones y colaborar con las autoridades competentes durante el desarrollo de la investigación

El caso continúa en etapa de investigación y, hasta el momento, no se han informado sanciones ni decisiones de fondo, a la espera de los resultados del proceso correspondiente.

