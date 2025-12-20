Bogotá se llena de arte: conozca los planes gratuitos para la semana de navidad

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

planes gratuitos para cerrar el 2025 en la ciudad

Entre el 19 y el 31 de diciembre, hay planes gratuitos para todos los gustos y edades. Foto: Alcaldia mayor de bogota

Entre el 19 y el 31 de diciembre, la capital despliega una agenda amplia de actividades gratuitas y de acceso libre, pensadas para públicos de todas las edades, como parte de la programación Navidad es Cultura 2025, una apuesta por celebrar desde los barrios, los territorios y la cultura este fin de año.

Con conciertos, espectáculos inmersivos, ferias gastronómicas, caminatas, talleres creativos y propuestas escénicas en distintos puntos de la ciudad, la oferta busca que la celebración llegue a los barrios y se viva desde los territorios.

Para facilitar la programación y no perderse los eventos más destacados de estos días, aquí presentamos una guía práctica con 21 planes imperdibles, con fechas, lugares y recomendaciones clave para organizarse y disfrutar lo mejor de la Navidad cultural en Bogotá.

Festival Navideño de Suba

Suba se convierte en una tarima abierta con conciertos y celebraciones que mezclan tradición, música y fiesta. Un encuentro para vivir la Navidad desde el barrio.

Cuándo: 17 al 23 de diciembre

Dónde: Plaza Fundacional de Suba y Parque Central Niza IX

Entrada: Libre

Recomendación: Llegar con tiempo y usar transporte público por alta afluencia.

Feria Gastronómica Sabor Bogotá

Un recorrido por la cocina local con restaurantes y emprendimientos ganadores de Sabor Bogotá 2025. Identidad y creatividad reunidos en un solo lugar.

Cuándo: 19 al 22 de diciembre

Hora: 3:00 p. m. a 9:00 p. m.

Dónde: Parque Bicentenario (Calle 26 No. 6A-79)

Recomendación: Llevar efectivo y llegar temprano para evitar filas.

Más allá de las nubes – Plaza La Santamaría

Un espectáculo inmersivo en formato 360° que mezcla teatro, música, circo y artes visuales. Una propuesta familiar que invita a reflexionar sobre los valores que sostienen la vida en comunidad.

Fechas: 17 al 23 de diciembre

Horarios: 7:00 p. m. y 9:00 p. m.

Duración: 35 minutos

Público: Familiar

Entrada: Libre

Lea más:El Campín cerró 2025 con más de dos millones de asistentes entre deportes y conciertos

La ciudad imaginada – Plaza de Bolívar

Mapping y proyecciones monumentales que narran el pasado, el presente y el futuro de Bogotá. Un espectáculo audiovisual que transforma el corazón de la ciudad en una experiencia sensorial.

Fechas: 17 al 23 de diciembre

Horarios: 6:30 p. m., 8:00 p. m. y 9:00 p. m.

Entrada: Libre

Recomendación: Abrigarse y llegar con anticipación.

Un ritmo, muchas voces – Parque El Tunal

Un montaje de gran formato que combina música, efectos visuales y maniobras aéreas. Una experiencia inmersiva que llena el espacio público de arte y celebración.

Fechas: 17 al 23 de diciembre

Horarios: 7:00 p. m. y 9:00 p. m.

Lugar: Parque Metropolitano El Tunal – Zona verde del CEFE

Entrada: Libre

Manos que tejen Navidad – CEFE Chapinero

Un espacio de creación colectiva donde el arte, el tejido y el encuentro se convierten en excusa para compartir en familia y celebrar la temporada decembrina.

Fecha: Viernes 19 de diciembre

Hora: 3:00 p. m. a 6:00 p. m.

Lugar: Centro Felicidad Chapinero – Aula de Música

Entrada: Libre con inscripción previa

Navidad a la colombiana – Filarmónica

Un concierto gratuito que celebra la Navidad con sonidos locales y repertorio nacional. Una invitación a vivir las fiestas desde la música que nos representa.

Fecha: Viernes 19 de diciembre

Hora: 7:00 p. m.

Lugar: Parroquia Catedral San Juan Bautista (Calle 69 #69i–47)

Entrada: Libre hasta completar aforo

Lea más:Opinión: CLICK, CLICK, CLICK (Al ritmo del algoritmo)

Concierto de Navidad Filarmónica

El tradicional cierre de temporada de la Filarmónica de Bogotá, con orquesta, coros y solistas. Una cita imperdible para despedir el año con música clasica.

Fechas: Jueves 18 y viernes 19 de diciembre

Hora: 8:00 p. m.

Lugar: Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo

Entrada: Con boletería

Caminata Navideña – IDRD

Un recorrido nocturno por puntos emblemáticos de Bogotá, pensado para caminar, compartir y disfrutar del ambiente decembrino de la ciudad bajo las luces de Navidad.

Fecha: Domingo 21 de diciembre

Hora: 5:00 p. m.

Salida: Sede IDRD (Calle 63 #59A-06)

Ruta: IDRD – Plaza de Bolívar – Parque de la Independencia – Parque de los Novios

Súper Clase Neón Navideño

Actividad física con música, luces y coreografías para activar el cuerpo y compartir en familia. Una experiencia llena de energía que mezcla ejercicio y espíritu navideño.

Fecha: 19 de diciembre

Hora: 6:00 p. m.

Lugar: Estadio de Timiza – Kennedy

Entrada: Libre

Recomendación: Usar prendas claras o accesorios neón.

Ama-Sónicos: una novena diferente

Una propuesta musical participativa que transforma la novena tradicional en un juego sonoro. Canciones, movimiento e interacción para vivir la Navidad desde la creatividad y el encuentro intergeneracional.

Fecha: 21 de diciembre

Hora: 11:00 a. m.

Lugar: Teatro El Parque (Carrera 5 No. 36–05)

Navidad en Movimiento – Escenarios móviles

Música en vivo, humor teatral e improvisación llegan al espacio público para resignificar la Navidad desde el arte y la convivencia. Un plan pensado para encontrarse, reír y participar.

Fecha: 20 de diciembre

Hora: 4:00 p. m.

Lugar: Parque Chapinero Central (Bomberos)

Entrada: Libre

Una Navidad para compartir – Sumapaz

Un relato poético que conecta la tradición navideña con la naturaleza y las historias del territorio. Una experiencia artística que invita a compartir, escuchar y mirar la Navidad desde una perspectiva distinta y profunda.

Fecha: 19 de diciembre

Hora: 5:00 p. m.

Lugar: Centro Cultural Compartir La Pilona 10

Atrápame si puedes – Taller de juguetes

Un espacio creativo donde niñas y niños diseñan y construyen juguetes navideños en movimiento. El taller combina juego, imaginación y aprendizaje en una experiencia hecha a mano.

Fecha: Sábado 20 de diciembre

Hora: 10:00 a. m. a 1:00 p. m.

Lugar: CEFE Chapinero – Aula de Música

Entrada: Libre

Caminata navideña en Santa Fe

Un plan familiar para recorrer el centro histórico de Bogotá entre luces, música y ambiente festivo. La caminata invita a redescubrir la ciudad desde el encuentro, el movimiento y la celebración colectiva.

Fecha: 26 de diciembre

Hora: 8:00 a. m. a 11:00 a. m.

Ruta: Parque de la Independencia – Plaza La Santamaría Navideña

Varieté de Circo – CEFE Chapinero

Dos funciones cargadas de acrobacia, humor y destreza para despedir el año con asombro. Un espectáculo familiar que mezcla técnica circense y alegría en un ambiente pensado para todas las edades.

Fechas: 22 y 27 de diciembre

Hora: 6:00 p. m.

Entrada: Libre

Teatro: Un viaje de Na-Vi-Dad

Tres personajes emprenden una travesía simbólica la noche del 24 de diciembre. Una obra que, con ternura y sencillez, propone volver al sentido profundo de la Navidad y al viaje interior que acompaña estas fechas.

Fecha: Lunes 22 de diciembre

Hora: 11:30 a. m.

Lugar: Aula Audiovisual Chapinero

Teatro: Faltan 5 pa’ las 12

Una obra íntima y sensible que retrata los rituales decembrinos, el paso del tiempo y las promesas que se hacen,y se deshacen,cuando el reloj está a punto de marcar la medianoche.

Fecha: Domingo 21 de diciembre

Hora: 11:00 a. m.

Lugar: Teatro Urbano CEFE Chapinero

20 años cantando con NunDá

El grupo coral NunDá celebra dos décadas de trayectoria con un concierto especial que reúne a 16 artistas en escena, entre voces e instrumentistas, en una propuesta sonora cercana y emotiva, pensada para públicos de todas las edades.

Fecha: Sábado 20 de diciembre

Hora: 5:00 p. m.

Lugar: Teatro Urbano CEFE Chapinero

BibloRed exonera multas

Esta Navidad, BibloRed invita a volver sin miedo: durante esta temporada, las multas por devolución tardía quedan exoneradas.

Es el momento perfecto para regresar esos libros que se quedaron en casa y reencontrarse con la lectura.

Porque cerrar el año también significa pasar la pagina.

Vigencia: Hasta el 31 de diciembre

Lugar: Todas las bibliotecas BibloRed

Recomendación: Aprovechar para ponerse al día antes de fin de año.

Teatro: Un té para las 3

Una obra íntima y conmovedora que se detiene en los pequeños rituales familiares: la hora del té, las conversaciones que se repiten, los silencios que dicen más de lo que parece. Un té para las 3 habla de la memoria, del paso del tiempo y de esos vínculos cotidianos que sostienen la vida, incluso cuando todo cambia.

Fecha: Viernes 19 de diciembre

Hora: 11:00 a. m.

Lugar: Teatro Urbano CEFE Chapinero

Con esta programación, Bogotá despide el año apostándole al encuentro, al arte y al disfrute del espacio público. La invitación es a revisar fechas, horarios y ubicaciones, llegar con tiempo y elegir los planes que mejor se ajusten a cada agenda. La ciudad ofrece múltiples razones para salir, compartir y cerrar el 2025 celebrando desde la cultura.

Lea más:El pulso por el aseo en Soacha: alcalde se opone a cobro rural aprobado por Urbaser

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.