Bogotá se llena de arte: conozca los planes gratuitos para la semana de navidad

planes gratuitos para cerrar el 2025 en la ciudad
Entre el 19 y el 31 de diciembre, la capital despliega una agenda amplia de actividades gratuitas y de acceso libre, pensadas para públicos de todas las edades, como parte de la programación Navidad es Cultura 2025, una apuesta por celebrar desde los barrios, los territorios y la cultura este fin de año.
Con conciertos, espectáculos inmersivos, ferias gastronómicas, caminatas, talleres creativos y propuestas escénicas en distintos puntos de la ciudad, la oferta busca que la celebración llegue a los barrios y se viva desde los territorios.
Para facilitar la programación y no perderse los eventos más destacados de estos días, aquí presentamos una guía práctica con 21 planes imperdibles, con fechas, lugares y recomendaciones clave para organizarse y disfrutar lo mejor de la Navidad cultural en Bogotá.
Festival Navideño de Suba
Suba se convierte en una tarima abierta con conciertos y celebraciones que mezclan tradición, música y fiesta. Un encuentro para vivir la Navidad desde el barrio.
Cuándo: 17 al 23 de diciembre
Dónde: Plaza Fundacional de Suba y Parque Central Niza IX
Entrada: Libre
Recomendación: Llegar con tiempo y usar transporte público por alta afluencia.
Feria Gastronómica Sabor Bogotá
Un recorrido por la cocina local con restaurantes y emprendimientos ganadores de Sabor Bogotá 2025. Identidad y creatividad reunidos en un solo lugar.
Cuándo: 19 al 22 de diciembre
Hora: 3:00 p. m. a 9:00 p. m.
Dónde: Parque Bicentenario (Calle 26 No. 6A-79)
Recomendación: Llevar efectivo y llegar temprano para evitar filas.
Más allá de las nubes – Plaza La Santamaría
Un espectáculo inmersivo en formato 360° que mezcla teatro, música, circo y artes visuales. Una propuesta familiar que invita a reflexionar sobre los valores que sostienen la vida en comunidad.
Fechas: 17 al 23 de diciembre
Horarios: 7:00 p. m. y 9:00 p. m.
Duración: 35 minutos
Público: Familiar
Entrada: Libre
La ciudad imaginada – Plaza de Bolívar
Mapping y proyecciones monumentales que narran el pasado, el presente y el futuro de Bogotá. Un espectáculo audiovisual que transforma el corazón de la ciudad en una experiencia sensorial.
Fechas: 17 al 23 de diciembre
Horarios: 6:30 p. m., 8:00 p. m. y 9:00 p. m.
Entrada: Libre
Recomendación: Abrigarse y llegar con anticipación.
Un ritmo, muchas voces – Parque El Tunal
Un montaje de gran formato que combina música, efectos visuales y maniobras aéreas. Una experiencia inmersiva que llena el espacio público de arte y celebración.
Fechas: 17 al 23 de diciembre
Horarios: 7:00 p. m. y 9:00 p. m.
Lugar: Parque Metropolitano El Tunal – Zona verde del CEFE
Entrada: Libre
Manos que tejen Navidad – CEFE Chapinero
Un espacio de creación colectiva donde el arte, el tejido y el encuentro se convierten en excusa para compartir en familia y celebrar la temporada decembrina.
Fecha: Viernes 19 de diciembre
Hora: 3:00 p. m. a 6:00 p. m.
Lugar: Centro Felicidad Chapinero – Aula de Música
Entrada: Libre con inscripción previa
Navidad a la colombiana – Filarmónica
Un concierto gratuito que celebra la Navidad con sonidos locales y repertorio nacional. Una invitación a vivir las fiestas desde la música que nos representa.
Fecha: Viernes 19 de diciembre
Hora: 7:00 p. m.
Lugar: Parroquia Catedral San Juan Bautista (Calle 69 #69i–47)
Entrada: Libre hasta completar aforo
Concierto de Navidad Filarmónica
El tradicional cierre de temporada de la Filarmónica de Bogotá, con orquesta, coros y solistas. Una cita imperdible para despedir el año con música clasica.
Fechas: Jueves 18 y viernes 19 de diciembre
Hora: 8:00 p. m.
Lugar: Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
Entrada: Con boletería
Caminata Navideña – IDRD
Un recorrido nocturno por puntos emblemáticos de Bogotá, pensado para caminar, compartir y disfrutar del ambiente decembrino de la ciudad bajo las luces de Navidad.
Fecha: Domingo 21 de diciembre
Hora: 5:00 p. m.
Salida: Sede IDRD (Calle 63 #59A-06)
Ruta: IDRD – Plaza de Bolívar – Parque de la Independencia – Parque de los Novios
Súper Clase Neón Navideño
Actividad física con música, luces y coreografías para activar el cuerpo y compartir en familia. Una experiencia llena de energía que mezcla ejercicio y espíritu navideño.
Fecha: 19 de diciembre
Hora: 6:00 p. m.
Lugar: Estadio de Timiza – Kennedy
Entrada: Libre
Recomendación: Usar prendas claras o accesorios neón.
Ama-Sónicos: una novena diferente
Una propuesta musical participativa que transforma la novena tradicional en un juego sonoro. Canciones, movimiento e interacción para vivir la Navidad desde la creatividad y el encuentro intergeneracional.
Fecha: 21 de diciembre
Hora: 11:00 a. m.
Lugar: Teatro El Parque (Carrera 5 No. 36–05)
Navidad en Movimiento – Escenarios móviles
Música en vivo, humor teatral e improvisación llegan al espacio público para resignificar la Navidad desde el arte y la convivencia. Un plan pensado para encontrarse, reír y participar.
Fecha: 20 de diciembre
Hora: 4:00 p. m.
Lugar: Parque Chapinero Central (Bomberos)
Entrada: Libre
Una Navidad para compartir – Sumapaz
Un relato poético que conecta la tradición navideña con la naturaleza y las historias del territorio. Una experiencia artística que invita a compartir, escuchar y mirar la Navidad desde una perspectiva distinta y profunda.
Fecha: 19 de diciembre
Hora: 5:00 p. m.
Lugar: Centro Cultural Compartir La Pilona 10
Atrápame si puedes – Taller de juguetes
Un espacio creativo donde niñas y niños diseñan y construyen juguetes navideños en movimiento. El taller combina juego, imaginación y aprendizaje en una experiencia hecha a mano.
Fecha: Sábado 20 de diciembre
Hora: 10:00 a. m. a 1:00 p. m.
Lugar: CEFE Chapinero – Aula de Música
Entrada: Libre
Caminata navideña en Santa Fe
Un plan familiar para recorrer el centro histórico de Bogotá entre luces, música y ambiente festivo. La caminata invita a redescubrir la ciudad desde el encuentro, el movimiento y la celebración colectiva.
Fecha: 26 de diciembre
Hora: 8:00 a. m. a 11:00 a. m.
Ruta: Parque de la Independencia – Plaza La Santamaría Navideña
Varieté de Circo – CEFE Chapinero
Dos funciones cargadas de acrobacia, humor y destreza para despedir el año con asombro. Un espectáculo familiar que mezcla técnica circense y alegría en un ambiente pensado para todas las edades.
Fechas: 22 y 27 de diciembre
Hora: 6:00 p. m.
Entrada: Libre
Teatro: Un viaje de Na-Vi-Dad
Tres personajes emprenden una travesía simbólica la noche del 24 de diciembre. Una obra que, con ternura y sencillez, propone volver al sentido profundo de la Navidad y al viaje interior que acompaña estas fechas.
Fecha: Lunes 22 de diciembre
Hora: 11:30 a. m.
Lugar: Aula Audiovisual Chapinero
Teatro: Faltan 5 pa’ las 12
Una obra íntima y sensible que retrata los rituales decembrinos, el paso del tiempo y las promesas que se hacen,y se deshacen,cuando el reloj está a punto de marcar la medianoche.
Fecha: Domingo 21 de diciembre
Hora: 11:00 a. m.
Lugar: Teatro Urbano CEFE Chapinero
20 años cantando con NunDá
El grupo coral NunDá celebra dos décadas de trayectoria con un concierto especial que reúne a 16 artistas en escena, entre voces e instrumentistas, en una propuesta sonora cercana y emotiva, pensada para públicos de todas las edades.
Fecha: Sábado 20 de diciembre
Hora: 5:00 p. m.
Lugar: Teatro Urbano CEFE Chapinero
BibloRed exonera multas
Esta Navidad, BibloRed invita a volver sin miedo: durante esta temporada, las multas por devolución tardía quedan exoneradas.
Es el momento perfecto para regresar esos libros que se quedaron en casa y reencontrarse con la lectura.
Porque cerrar el año también significa pasar la pagina.
Vigencia: Hasta el 31 de diciembre
Lugar: Todas las bibliotecas BibloRed
Recomendación: Aprovechar para ponerse al día antes de fin de año.
Teatro: Un té para las 3
Una obra íntima y conmovedora que se detiene en los pequeños rituales familiares: la hora del té, las conversaciones que se repiten, los silencios que dicen más de lo que parece. Un té para las 3 habla de la memoria, del paso del tiempo y de esos vínculos cotidianos que sostienen la vida, incluso cuando todo cambia.
Fecha: Viernes 19 de diciembre
Hora: 11:00 a. m.
Lugar: Teatro Urbano CEFE Chapinero
Con esta programación, Bogotá despide el año apostándole al encuentro, al arte y al disfrute del espacio público. La invitación es a revisar fechas, horarios y ubicaciones, llegar con tiempo y elegir los planes que mejor se ajusten a cada agenda. La ciudad ofrece múltiples razones para salir, compartir y cerrar el 2025 celebrando desde la cultura.
