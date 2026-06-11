Bogotá se prepara para el Mundial 2026: bares, hoteles y espacios para los hinchas

BOG400. BOGOTÁ (COLOMBIA), 30/10/2022.- Seguidores de la Selección Colombia de fútbol femenino sub-17 se reúnen hoy para ver el juego final en Bogotá (Colombia). Aficionados asistieron este domingo a siete parques de Bogotá donde se instalaron pantallas gigantes para ver la final del Mundial sub-17 disputada entre Colombia y España. EFE/Carlos Ortega Foto: EFE - Carlos Ortega

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Aunque Bogotá no será una de las sedes oficiales del Mundial de Fútbol de 2026, la ciudad quiere jugar su propio partido. A pocos días del inicio del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, el Distrito lanzó una estrategia para convertir a la capital en uno de los principales puntos de encuentro para los aficionados al fútbol en Colombia.

La iniciativa incluye un mapa interactivo con bares, gastrobares, restaurantes, hoteles, centros comerciales y espacios de entretenimiento donde los hinchas podrán seguir los partidos, además de una agenda especial para aprovechar la llegada de visitantes nacionales e internacionales durante las semanas que durará el campeonato.

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Así funciona el mapa para encontrar dónde ver el Mundial

La Alcaldía de Bogotá, el Instituto Distrital de Turismo (IDT) y la Secretaría de Desarrollo Económico pusieron en marcha una plataforma digital que reúne establecimientos aliados en distintas localidades de la ciudad.

A través del portal oficial de la oferta mundialista, los usuarios pueden consultar lugares para ver los partidos, ubicar bares y restaurantes cercanos, conocer hoteles participantes y acceder a información sobre eventos relacionados con el torneo. La herramienta también permite identificar direcciones, redes sociales y opciones de contacto para realizar reservas.

El sistema fue desarrollado junto con la Infraestructura de Datos Espaciales de Catastro Distrital para facilitar la búsqueda de espacios temáticos durante la Copa del Mundo.

Habrá espacios gratuitos

La estrategia distrital contempla espacios de acceso libre para que los ciudadanos puedan vivir el Mundial sin necesidad de desplazarse a establecimientos privados.

Además de los negocios vinculados a la iniciativa, la administración busca consolidar una agenda de ciudad alrededor del campeonato, con actividades turísticas, gastronómicas y culturales que permitan extender el impacto económico del evento más allá de los 90 minutos de cada partido.

Hoteles, restaurantes y bares esperan una temporada de alto movimiento

La oferta mundialista fue construida junto con actores del sector turístico y empresarial, entre ellos la Cámara de Comercio de Bogotá, Avianca, Cotelco, Fenalco y Asobares.

El objetivo es aprovechar el interés que genera la Copa del Mundo para impulsar sectores como la hotelería, la gastronomía, el entretenimiento y el comercio, especialmente en zonas con alta concentración de visitantes nacionales y extranjeros.

Bogotá quiere aprovechar el efecto Mundial

La apuesta no es menor. Aunque Colombia no alberga partidos del torneo, el Distrito busca capturar parte de la derrama económica que generan los grandes eventos deportivos. La estrategia forma parte de una visión más amplia para consolidar a Bogotá como destino de espectáculos internacionales, congresos, conciertos y eventos deportivos de escala global.

La ciudad recibe anualmente millones de visitantes y el turismo se ha convertido en uno de los sectores más importantes para la economía bogotana. Según datos distritales, Bogotá recibió cerca de 14 millones de visitantes durante 2025, entre turistas nacionales y extranjeros. Ahora, el objetivo es que el Mundial impulse el consumo en hoteles, bares, restaurantes y comercios durante más de un mes de competencia.

El Mundial más grande de la historia comenzará esta semana

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será la primera con 48 selecciones y se disputará en tres países: Estados Unidos, México y Canadá. El torneo contará con 104 partidos y será el más extenso de la historia del campeonato. Las autoridades distritales esperan que esa magnitud se traduzca en una oportunidad para posicionar a Bogotá como destino turístico y de entretenimiento para quienes quieran vivir la fiesta del fútbol sin salir del país.

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