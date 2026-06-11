Ley seca en Bogotá por elecciones empezará otra vez desde el viernes

Estará prohibido el expendio y consumo de bebidas embriagantes en sitios públicos o abiertos al público en todo el territorio de Bogotá. Foto: El Espectador - Jorge Londoño

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A 11 días de la segunda vuelta presidencial en Colombia, la Secretaría de Gobierno anunció que Bogotá no solo mantiene la Ley Seca, sino que amplía la medida nacional un día más.

A través de su cuenta en X, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, informó que la decisión se tomó luego de evaluar el balance de los comicios del 31 de mayo, donde no se registraron alteraciones al orden público.

Lea más: Bogotá registra menos feminicidios, pero se duplican las alertas de riesgo

“Después de analizar lo sucedido el fin de semana de la primera vuelta de la elección presidencial, de cara a la segunda vuelta en Bogotá se ha tomado la decisión de mantener la ley seca desde las 06.00 p.m. del viernes 19 de junio hasta las 12.00 p.m. del lunes 22 de junio”.

Quintero también envió un mensaje al comercio, reconociendo que “no es una decisión fácil“, pero “la tomamos teniendo en cuenta que el país enfrenta una elección compleja y es absolutamente necesario que todas las capacidades de la Policía y el Distrito estén enfocadas en garantizar un proceso electoral pacífico", argumentó.

El anuncio llega esta vez con un mayor margen de tiempo para el sector nocturno de la ciudad, pues en su momento reclamaron que la Alcaldía informara del día adicional apenas unas horas antes de iniciar la restricción.

Aun así, Asobares advierte que la ampliación de la medida podría generar caídas en la facturación de entre el 40 % y el 60 %, además de afectar cerca de 100.000 empleos directos e indirectos asociados a la actividad nocturna.

¿Qué prohíbe la ley seca?

De acuerdo con el decreto, durante el periodo establecido estará prohibido el expendio y consumo de bebidas embriagantes en sitios públicos o abiertos al público en todo el territorio de Bogotá.

La administración distrital explicó que la medida busca prevenir alteraciones del orden público asociadas al consumo de alcohol y generar condiciones adecuadas para el desarrollo de los comicios.

¿Habrá sanciones?

Sí. El Distrito advirtió que quienes incumplan la restricción podrán ser objeto de las medidas correctivas y sanciones contempladas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016).

Le puede interesar: Más de 6.400 becas para aprender inglés en Bogotá: así puede postularse

Las autoridades realizarán controles durante todo el fin de semana para verificar el cumplimiento de la medida en establecimientos comerciales, espacios públicos y eventos masivos.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.