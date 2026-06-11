Revelan posible causa de muerte de empresario costarricense encontrado en Bogotá

Alejandro Calderón Hernández, comerciante costarricense de 42 años desaparecido en Bogotá. Foto: Archivo Particular

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Lo que comenzó como una búsqueda internacional terminó en una noticia devastadora para una familia en Costa Rica. Las autoridades confirmaron que el cuerpo hallado en un hostal del centro de Bogotá corresponde al empresario costarricense Alejandro Calderón, quien había sido reportado como desaparecido desde finales de mayo tras llegar a Colombia por motivos de trabajo.

La identificación fue realizada por Medicina Legal luego de varios días de análisis forenses y el hallazgo puso fin a la incertidumbre de familiares y amigos que impulsaron una intensa campaña de búsqueda en ambos países para intentar ubicar al empresario. Según los primeros reportes conocidos, la causa preliminar de muerte estaría asociada a un posible evento médico, aunque las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas del fallecimiento.

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El empresario había desaparecido al llegar a Bogotá

De acuerdo con la información entregada por sus familiares, Calderón viajó a Colombia por compromisos laborales y fue visto por última vez en Bogotá antes de perder contacto con sus allegados.

Su desaparición generó preocupación en Costa Rica, donde familiares y amigos iniciaron una campaña para obtener información sobre su paradero. Con el paso de los días, las autoridades colombianas activaron los protocolos de búsqueda mientras avanzaban las labores de verificación en hospitales, hoteles y otros lugares que pudo haber visitado.

El cuerpo fue encontrado en un hostal

Las investigaciones permitieron ubicar un cuerpo sin vida en un establecimiento de hospedaje ubicado en el sector de La Favorita, en el centro de Bogotá.

Tras los procedimientos de identificación, Medicina Legal confirmó que se trataba del empresario costarricense desaparecido. Posteriormente, la familia confirmó públicamente la noticia y agradeció el apoyo recibido durante los días de búsqueda.

Aunque los primeros informes apuntan a una posible causa natural, la Fiscalía y los organismos de investigación continúan recopilando información para establecer con precisión qué ocurrió durante las últimas horas de vida del empresario.

La familia pidió respeto mientras avanza la investigación

Luego de conocerse la identificación del cuerpo, los familiares solicitaron respeto por su duelo y agradecieron la solidaridad recibida desde Colombia y Costa Rica.

Por ahora, las autoridades no han reportado evidencias que permitan concluir que se trató de un hecho violento. Sin embargo, los resultados definitivos de Medicina Legal serán determinantes para esclarecer completamente el caso.

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