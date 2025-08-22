Bogotá se prepara para recibir la Bienal Internacional de Arte 2025

La Bienal será de entrada libre y acceso gratuito. Foto: Cortesía BOG25

La ciudad ya se prepara para, en menos de un mes, vivir la primera Bienal Internacional de Arte y Ciudad, BOG25. Este viernes, el Distrito presentó los detalles de este evento que se desarrollará entre el 20 de septiembre y el 9 de noviembre, y presentará obras de arte contemporáneo de artistas locales, nacionales e internacionales en el espacio público, así como en edificaciones emblemáticas y de valor patrimonial.

“BOG25 va a ser un hito para Colombia, no solamente para Bogotá, sino para nuestro país porque no ha habido una Bienal de estas características con 150 artistas, invitados internacionales de 18 países y una oferta que busca conectar al ciudadano tanto de Bogotá, como el que viene de Colombia, como que vendrá de otros países, con una discusión sobre la relación del ciudadano con la ciudad”, expresó el alcalde, Carlos Fernando Galán.

A diferencia de otros eventos centrados en el arte con fines comerciales, la Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG25 propone una visión distinta: entender a Bogotá como una obra en sí misma y promover una conversación amplia y diversa sobre el espacio público, el urbanismo, la naturaleza y el sentido de la felicidad en la capital del país. El evento busca posicionar el arte como una herramienta para el diálogo crítico y la reflexión colectiva sobre el entorno urbano.

En total, BOG25 contará con 18 puntos expositivos distribuidos en espacios públicos y recintos cerrados de la ciudad. Uno de los recorridos principales se desarrollará a lo largo del Eje Ambiental, intervención urbanística liderada por el arquitecto Rogelio Salmona. Este corredor, que anteriormente fue la Avenida Jiménez, y mucho antes el cauce del río San Francisco y el río Vicachá, permite apreciar, a ambos lados, un valioso conjunto de edificaciones que representan distintos momentos de la historia arquitectónica de la ciudad, con estilos que van desde lo neoclásico hasta lo brutalista.

“La Bienal es un logro y un reto de ciudad sin precedentes, y un ejemplo contundente de cómo las alianzas público-privadas sí pueden potenciar eventos de gran escala internacional que reafirmen a la capital del país como un epicentro de la actividad cultural en Latinoamérica”, expresó Santiago Trujillo, secretario de Cultura.

Invitados

BOG25 reúne una destacada selección de 50 artistas nacionales e internacionales, elegidos por el comité curatorial en el marco de “Bogotá, ensayos sobre la felicidad”. A ellos se suma una amplia muestra de más de 150 artistas locales, seleccionados a través de convocatorias en las categorías de Arte Popular, Arte Barrial, Curadurías Independientes, Muralismo y becas LEP. Sus obras estarán distribuidas en diversos barrios de la ciudad para el disfrute de la comunidad.

Entre los artistas participantes se destacan figuras colombianas como Carmenza Banguera, María Fernanda Cardoso, Alejandro Tobón, Clemencia Echeverri, Susana Mejía y Oswaldo Maciá. Asimismo, la bienal contará con la presencia de reconocidos artistas internacionales, como el irlandés John Gerrard, el mexicano Jorge Méndez Blake, el peruano José Carlos Martinat, la brasileña Rejane Cantoni y los argentinos Glenda León y Leandro Erlich.

http://bienalbogota.com

