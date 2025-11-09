Bogotá será sede del Comité de Metros de la Unión Internacional de Transporte Público

Desembarque del primer tren del Metro de Bogotá en el Puerto de Cartagena. Foto: Juan Camilo Parra

La capital colombiana será escenario, los próximos 11 y 12 de noviembre, del Comité de Metros de la Unión Internacional de Transporte Público (UITP), un encuentro que reunirá a representantes y directivos de sistemas de metro de distintas ciudades del mundo.

Durante dos jornadas, los asistentes discutirán los avances, retos y tendencias de la movilidad urbana, en un contexto en el que Bogotá busca consolidar su transición hacia un modelo de transporte intermodal. La agenda incluye una visita técnica al sistema de transporte público de la ciudad, así como un recorrido por las obras de la Línea 1 del Metro, que según los reportes oficiales presenta un avance del 67,17 % a octubre de 2025.

El encuentro, que antecede a la edición 102 del Encuentro de la División de Ferrocarriles Metropolitanos de la UITP —programado en Medellín—, contará con la participación de Mohamed Mezghani, secretario general de la organización y actual presidente de la Sociedad Europea de Ejecutivos de Asociaciones (ESAE).

La presencia del comité en Bogotá se da en un momento clave para el debate sobre la movilidad capitalina, marcada por las demoras, sobrecostos y discusiones técnicas en torno a la construcción del Metro. Así, el evento se convierte en una oportunidad para contrastar las propuestas que buscan el desarrollo de la movilidad local con experiencias internacionales en planificación, sostenibilidad y gestión de sistemas ferroviarios urbanos.

La UITP, fundada en 1885 y con sede principal en Bruselas, agrupa a más de 1.900 organizaciones de 100 países, entre operadores, autoridades y empresas del sector. Su labor se centra en promover la movilidad sostenible mediante el intercambio de conocimiento y la formulación de políticas públicas orientadas a reducir la dependencia del transporte privado.

La cita pondrá nuevamente a Bogotá bajo la mirada de los expertos en movilidad global, pero también reaviva las preguntas sobre si la capital está logrando traducir sus proyectos en mejoras reales para los millones de usuarios que cada día enfrentan la congestión, los retrasos y la falta de integración en el transporte público.

