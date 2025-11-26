Bogotá será sede del Primer Foro Nacional de Datos 2025: expertos debatirán sobre innovación

El evento es abierto al público mediante inscripción previa. Foto: Secretaría de Planeación

La capital del país será el epicentro de la conversación nacional sobre innovación, evidencia y tecnología. Este 4 y 5 de diciembre, el CEFE de Chapinero será sede del Primer Foro Nacional de Datos, un encuentro impulsado por la Secretaría Distrital de Planeación y el DANE para reunir a expertos, entidades públicas y privadas, academia, organizaciones y ciudadanía en torno a un mismo propósito: entender por qué los datos son hoy una herramienta fundamental para transformar al país.

El foro busca fortalecer las capacidades nacionales para producir y usar datos de calidad, piezas clave para que los gobiernos puedan tomar decisiones informadas, medir avances y diseñar políticas que mejoren realmente la vida de la gente.

Durante dos días, el evento abrirá un diálogo amplio en torno a tres grandes ejes: la importancia de los datos en el seguimiento de la Agenda 2030 y los ODS; la innovación tecnológica a través de inteligencia artificial, big data y nuevas plataformas; y la construcción de alianzas que conecten Gobierno, empresas, academia y sociedad civil para impulsar el desarrollo sostenible.

El foro incluirá 4 plenarias y más de 50 sesiones paralelas, donde participarán instituciones como el Banco Mundial, Naciones Unidas e Innovation for Poverty Action.

Las discusiones abordarán temas de alto impacto como el cambio demográfico, el uso de nuevas fuentes de información para el país, la generación de datos más inclusivos —como el registro distrital LGBTI—, la formulación de políticas públicas basadas en evidencia y los retos que trae el fortalecimiento de los sistemas estadísticos para acelerar la transición hacia el cumplimiento de la Agenda 2030.

También se tratarán asuntos clave para Colombia, entre ellos la actualización catastral colaborativa, los desafíos metodológicos de las encuestas nacionales, el rol de la inteligencia artificial en los procesos estadísticos y las políticas que pueden ayudar a reconstruir la confianza ciudadana a partir del uso riguroso de los datos.

Durante la instalación del evento, la administración distrital destacará cómo la evidencia, el análisis riguroso y la transparencia fortalecen la toma de decisiones, en línea con el Plan de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”. Por su parte, la directora del DANE, Piedad Urdinola Contreras, profundizará en la relevancia de la estadística oficial y su papel como columna vertebral de la planificación pública y privada.

Su intervención estará enmarcada en los cuatro pilares del Marco de Acción de Medellín sobre Datos para el Desarrollo Sostenible: innovación, valor de los datos, ética y confianza, y alianzas estratégicas para garantizar inversiones sostenibles.

Uno de los anuncios centrales del foro será el lanzamiento de la Comisión de Estudio del Cambio Demográfico y Reducción de la Tasa de Fecundidad en Bogotá, una iniciativa clave para comprender los desafíos poblacionales y las dinámicas que marcarán el futuro de la capital. En la plenaria participarán Piedad Urdinola, la secretaria de Planeación Ursula Ablanque Mejía y el secretario de Integración Social Roberto Angulo.

Al cierre del evento, Bogotá entregará oficialmente el legado del foro al alcalde de Cali, Alejandro Eder, quien asumirá la organización de la segunda edición en 2026, consolidando este espacio como una plataforma anual de conocimiento e innovación en datos para el país.

El evento es abierto al público mediante inscripción previa y toda la información se encuentra disponible en foromundialdedatos.dane.gov.co y en el portal oficial de la Secretaría Distrital de Planeación.

