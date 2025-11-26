Día decisivo para los lineamientos de la Sabana de Bogotá: CECH entregará concepto clave

Sabana de Bogotá, 2025 Foto: CAR

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Definir los lineamientos ambientales para la Sabana de Bogotá, una serie de directrices propuestas por el Ministerio de Ambiente para definir qué áreas deben protegerse y en dónde se puede construir y llevar a cabo proyectos de infraestructura, ha sido un proceso marcado por la falta de concertación entre Bogotá y la nación. Por este motivo, el Consejo de Estado delegó la tarea de concertación al CECH, entidad que este miércoles definirá qué debe cambiar y qué debe mantenerse en los lineamientos, para destrabar este largo proceso.

Le puede interesar: Inseguridad en ciclorrutas: ¿Funcionarán los nuevos agentes ante hurtos y violencia?

Antecedentes

En este punto es clave recordar que los lineamientos en discusión delimitarán las áreas protegidas y en cuáles se podría construir en la Sabana de Bogotá, dos puntos sensibles en una región caracterizada por una riqueza medio ambiental que está en constante tensión con la expansión urbana de los municipios y el Distrito Capital. Desde que el Ministerio hizo público el documento, como antesala a la expedición de una norma nacional, varios actores la cuestionaron al sentirse excluidos.

El choque subió de nivel cuando, el alcalde capitalino, Carlos Fernando Galán, afirmó que se había enterado de los planes de la Nación por la prensa; el Ministerio sostuvo que convocó 30 reuniones, pero que el Distrito solo envió delegados “sin poder de decisión”.

Estos desencuentros llevaron a que, por orden judicial, suspendieran la norma con la que el ministerio quería delimitar las áreas de la Sabana, generando un conflicto que, a los ojos del Consejo de Estado, solo puede resolver la CECH, como entidad encargada de gestionar la cuenca del río Bogotá, al estar las directrices directamente relacionadas con la conservación y descontaminación del afluente.

La CECH presentará su concepto, clave para el avance de los lineamientos

Este miércoles, desde las 8:00 de la mañana, se escuchara el concepto emitido por el Consejo Estratégico de la Cuenca del Río Bogotá (CECH), cuya función, las últimas semanas, fue destrabar, por la vía de la concertación, los lineamientos ambientales. Tras dos semanas de debates, el organismo está listo para entregar el concepto.

A través de un documento u hoja de ruta que recoge todos los comentarios, se podrá producir una tercera versión de los lineamientos. Esta nueva versión, además de ser concertada y contar con la participación de todos los interesados, debe ante todo armonizarse con la sentencia sobre el Río Bogotá.

Información relacionada: Reglas para construir en la Sabana de Bogotá: discusión entre choques jurídicos y dilatación.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.