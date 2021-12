Bogotá sin medidas restrictivas para Navidad y fin de año

Con el paso de las horas, cada vez van llegando más compradores que, inicialmente, observan las ofertas que se encuentran sobre los andenes. Foto: Jose Vargas Esguerra

Las tradicionales festividades decembrinas no se verán afectadas, así lo hizo saber el alcalde encargado de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, durante la tarde de este jueves 23 de diciembre, luego de un comité epidemiológico en donde se revelaron alarmantes cifras relacionadas al aumento en los contagios por covid-19.

A la fecha, según datos de la Secretaría de Salud, en Bogotá hay 4.120 casos activos a causa del virus, mientras que en agosto se registraron 3.229. Esta noticia, a pesar de que prende las alarmas, aseguraron las autoridades distritales, no afectará el plan de reactivación por el que está pasando la ciudad.

“Mañana, Navidad; el 25, que seguramente muchos estarán en familia; los días de descanso, de vacaciones, y el día 31, que también es de festividad, no habrá ningún tipo de restricción ni al comercio, ni a los encuentros, ni a los aforos, pero sí la recomendación categórica que lo que hagamos en estas dos semanas va a determinar lo que pase en Bogotá en los próximos dos meses”, indicó Gómez.

La tendencia en las cifras demuestra que se podría presentar un cuarto pico de contagio a finales de enero o principios de febrero de 2022, pero su impacto no se podría determinar debido a que buena parte de los bogotanos ya cuentan con por lo menos una dosis de la vacuna.

Además, una eventual llegada de la variante ómicron a la capital podría aumentar de manera considerable los casos activos, por esta razón es que las autoridades hicieron un llamado para que los ciudadanos acudan a los puestos de vacunación y no esperen que pasen las festividades, porque el tiempo es fundamental para contrarrestar el virus.

En relación con el pasajero que hizo escala en Bogotá, y a quien dio positivo para covid con la variante ómicron, el mandatario encargado aseguró que no hubo riesgo y se controló la situación como lo dicta el protocolo. “Es importante recalcar que hizo escala, pero no ingresó a la ciudad de Bogotá. Estuvo en el aeropuerto, sin embargo, no ingresó. En ese momento se activaron todos los equipos correspondientes a la vigilancia de eventos de interés internacional y se hicieron los cercos y seguimientos correspondientes”, concluyó Luis Ernesto.

