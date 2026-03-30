Bogotá supera los 600 comparendos en 2026 por mal manejo de basuras

Crisis en la recolección de basuras en Bogotá a inicios del 2026. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El mal manejo de basuras en Bogotá sigue pasando factura. En lo corrido de 2026, se han impuestos casi 600 comparendos a ciudadanos por disposición inadecuada de residuos y escombros en el espacio público. La cifra se suma a un panorama que viene en aumento: durante 2025 se impusieron más de 2.400 sanciones por este comportamiento.

Detrás de los números hay un problema persistente: falta de cultura ciudadana, la ocupación indebida del espacio público, el deterioro urbano y los impactos en la convivencia. Bolsas de basura en esquinas, escombros abandonados y puntos críticos que, en muchos casos, terminan asociados a inseguridad y problemas sanitarios.

Pero más allá de las cifras, también hay un mensaje claro desde las autoridades: arrojar basura en la calle no es solo una mala práctica, también tiene consecuencias económicas.

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Actualmente, disponer residuos de forma inadecuada en el espacio público puede acarrear una multa de hasta COP 933.816, de acuerdo con el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Incluso, sacar la basura fuera de los horarios establecidos o contratar transporte ilegal para mover escombros también puede derivar en sanciones.

Ante este panorama, la administración distrital ha intensificado operativos en distintas zonas de la ciudad. Estas intervenciones buscan no solo sancionar, sino también recuperar espacios que han sido afectados por la acumulación de residuos, que dan paso a los puntos críticos en la capital.

Según la Secretaría Distrital de Gobierno, cada punto intervenido refleja un esfuerzo por mejorar las condiciones del entorno y la calidad de vida de los ciudadanos. Sin embargo, el Distrito insiste en que las multas, por sí solas, no son suficientes.

El problema, advierten, también pasa por la cultura ciudadana. Casos recientes, como el de dos personas sancionadas por arrojar basura en vía pública en el barrio La Victoria, evidencian que, pese a los controles, la práctica sigue siendo común en distintos sectores de la ciudad.

Además, las autoridades recomiendan a los ciudadanos no contratar servicios informales para el manejo de escombros y, en su lugar, utilizar canales oficiales como la Línea 110 para programar su recolección. También recuerdan la importancia de respetar los horarios de recolección y separar adecuadamente los residuos.

En ese contexto, el llamado es claro: más allá de los operativos, el cuidado del espacio público depende también de los ciudadanos. Porque, aunque las cifras siguen creciendo, el cambio no solo está en las sanciones… sino en los hábitos.

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