Ampliación de la Autopista Norte sigue sin arrancar por falta de una firma clave

Según explicó, la iniciativa ya cuenta con licencia ambiental aprobada por la ANLA, estudios y diseños avalados, cierre financiero y avances en la gestión predial para las primeras unidades funcionales. Además, el cronograma de obra no presenta objeciones por parte de la ANI. Foto: Cuenta de X, Jorge Emilio Rey- gobernador de Cundinamarca

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La ampliación de la Autopista Norte, uno de los proyectos clave para la movilidad entre Bogotá y Cundinamarca, tiene casi todo listo para iniciar obras, pero está detenida por ausencia de un paso clave: la firma del acta de inicio. La alerta la encendió el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, a través de su cuenta en X.

La preocupación no es menor. Según explicó el mandatario, la iniciativa finalmente logró la licencia ambiental aprobada de la ANLA, estudios y diseños, cierre financiero y avances en la gestión predial para las primeras unidades funcionales. Incluso, un cronograma de obra sin objeciones de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

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El punto crítico es la firma del acta de inicio con el concesionario Accesos Norte 2. “El acta, que tiene plazo máximo contractual para firmarse antes del 31 de marzo, aún no se ha firmado”, señaló Rey, quien advirtió que, a pocas horas de cumplirse ese límite, la situación es preocupante.

El mandatario fue enfático en la urgencia del proyecto. “No podemos seguir dilatando los tiempos, que no admite más aplazamientos”, escribió, al tiempo que pidió explicaciones al concesionario sobre las razones del retraso y el impacto que esto podría tener en el cronograma. La obra es considerada estratégica para mejorar la movilidad en el norte de Bogotá y fortalecer la competitividad regional. Está proyectada para ejecutarse en un plazo mínimo de cuatro años.

Por ahora, todo está listo, menos la firma que permitiría que las máquinas arranquen.

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