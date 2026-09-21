Las manifestaciones en Bogotá del 21 al 27 de septiembre incluyen nueve plantones, dos marchas, una caravana y tres actividades culturales con reivindicaciones sociales. El lunes será el día con más…

Desde un plantón de taxistas frente a la Secretaría de Movilidad hasta una marcha por los derechos reproductivos, Bogotá tendrá 15 actividades ciudadanas entre el lunes 21 y el domingo 27 de septiembre. Las concentraciones se distribuirán en 11 localidades y podrían ocasionar cierres temporales, desvíos y modificaciones en el transporte público.

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Bogotá tendrá 15 manifestaciones esta semana: consulte lugares y horarios

Las manifestaciones en Bogotá del 21 al 27 de septiembre incluyen nueve plantones, dos marchas, una caravana y tres actividades culturales con reivindicaciones sociales. El lunes será el día con más convocatorias, mientras que para el sábado no aparece ninguna actividad en la programación inicial del Distrito.

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La Secretaría Distrital de Gobierno anunció que sus equipos de Diálogo Social y Derechos Humanos acompañarán las jornadas. Sin embargo, la agenda no establece cierres viales permanentes ni presenta los recorridos completos de las marchas y la caravana, por lo que las afectaciones dependerán del desarrollo de cada evento.

Manifestaciones programadas para el lunes 21 de septiembre

La semana comenzará con cuatro actividades en Usme, Santa Fe, Bosa y La Candelaria. Dos de ellas estarán relacionadas con la Universidad Distrital y otra reclamará el pago de proyectos culturales.

7:00 a. m. — Plantón de padres de familia

Lugar: IED Oswaldo Guayasamín, sede A.

Dirección: carrera 4G Este número 94A-23 sur.

Localidad: Usme.

10:00 a. m. — Marcha por los derechos culturales

Punto de encuentro: Universidad Distrital, sede ASAB.

Dirección: carrera 13 número 14-69.

Localidad: Santa Fe.

La convocatoria aparece registrada como una marcha, aunque el Distrito no publicó su recorrido ni el punto de llegada.

11:00 a. m. — Plantón en la Universidad Distrital

Lugar: sede Bosa Porvenir.

Dirección: calle 52 sur número 93D-9.

Localidad: Bosa.

11:00 a. m. — Plantón por los proyectos ganadores del Ministerio de Cultura

Lugar: Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

Dirección: calle 9 número 8-31.

Localidad: La Candelaria.

Taxistas protestarán frente a la Secretaría de Movilidad

El martes 22 de septiembre tendrá dos plantones. El primero será protagonizado por integrantes del gremio de taxistas, quienes convocaron una “Gran Pitazón” frente a la sede de la Secretaría Distrital de Movilidad.

9:00 a. m. — Plantón de taxistas

Lugar: Secretaría Distrital de Movilidad.

Dirección: calle 13 número 37-35.

Localidad: Puente Aranda.

La actividad podría ocasionar congestión en el entorno de la calle 13. Sin embargo, las autoridades no han confirmado una caravana, bloqueos programados ni un recorrido de vehículos.

12:00 del mediodía — Plantón “¡Nuestros niñxs no se tocan!”

Lugar: Colegio Atanasio Girardot, sede B.

Dirección: carrera 23 número 4-04 sur.

Localidad: Antonio Nariño.

Para el miércoles 23 de septiembre está previsto un único evento:

3:00 p. m. — Plantón Nacional LGBTIQ+ Trans

Lugar: parque de los Hippies.

Dirección: calle 63 con carrera Séptima.

Localidad: Chapinero.

La concentración coincide con la hora de mayor demanda de transporte durante la tarde y podría afectar temporalmente la circulación por la carrera Séptima y la calle 63.

Actividades del jueves 24 y viernes 25 de septiembre

El jueves se desarrollarán tres eventos en Rafael Uribe Uribe, Puente Aranda y Tunjuelito. Uno de los puntos que requiere mayor atención es la autopista Sur, debido a que la convocatoria se realizará junto a una estación de TransMilenio.

Jueves 24, a las 8:00 a. m. — Pinta de mural en gran formato

Lugar: barrio Molinos II.

Dirección: calle 48P sur con carrera Quinta.

Localidad: Rafael Uribe Uribe.

Jueves 24, a las 9:00 a. m. — Plantón “Meeting nacional: ¡Basta de abusos!”

Lugar: sede de Petrobras.

Dirección: carrera 50 número 19-42.

Localidad: Puente Aranda.

Jueves 24, a las 10:00 a. m. — Mural por el aborto libre y acompañado

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Lugar: autopista Sur con carrera 54A, junto a la estación Venecia.

Localidad: Tunjuelito.

Convoca: Libres y Visibles.

Aunque la programación no contempla el cierre de la estación Venecia, una eventual ocupación de la calzada podría generar modificaciones en los servicios de TransMilenio y en el tráfico por la autopista Sur.

La agenda continuará el viernes con dos actividades:

Viernes 25, a las 8:00 a. m. — Pinta de mural en gran formato

Lugar: barrio Molinos II.

Dirección: calle 48P sur con carrera Quinta.

Localidad: Rafael Uribe Uribe.

Viernes 25, a las 10:00 a. m. — Mitin por la libertad de los presos políticos

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Lugar: Fiscalía General de la Nación.

Dirección: avenida La Esperanza con carrera 50.

Localidad: Teusaquillo.

Convoca: Revolución Obrera.

Este último plantón podría generar congestión alrededor de la avenida La Esperanza y la carrera 50. Hasta ahora, las autoridades no han anunciado cierres anticipados en estas vías.

Tres convocatorias cerrarán la agenda el domingo

El sábado 26 de septiembre no tiene actividades registradas en la programación inicial. Las manifestaciones regresarán el domingo con una caravana en Fontibón, una marcha en Teusaquillo y una concentración en la Plaza de Bolívar.

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9:00 a. m. — Caravana por los animales explotados en la industria alimentaria

Punto de encuentro: frente al Portal El Dorado.

Dirección: avenida calle 26 con carrera 91.

Localidad: Fontibón.

Convoca: Sinergia Anima.

La publicación oficial no precisa el recorrido de la caravana. Por consiguiente, todavía no es posible establecer qué tramos de la calle 26 u otras vías podrían presentar afectaciones.

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12:00 del mediodía — Marcha por la libertad reproductiva

Punto de encuentro: sede de Oriéntame.

Dirección: calle 33A con carrera 16.

Localidad: Teusaquillo.

Convocan: Ramada Violeta y Enguarichadas.

Aunque aparece registrada como marcha, la agenda tampoco señala el punto de llegada ni las vías que utilizarán las participantes.

3:00 p. m. — Gran manifestación en defensa de la fe

Lugar: Plaza de Bolívar.

Dirección: calle 11 con carrera Séptima.

Localidad: La Candelaria.

La Secretaría Distrital de Gobierno advirtió que la programación puede cambiar durante la semana. Asimismo, el Portal Bogotá señaló que las actividades podrían afectar rutas troncales y zonales de TransMilenio.

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Los ciudadanos pueden consultar las novedades en tiempo real a través de los canales de Bogotá Tránsito, TransMilenio y la Secretaría de Gobierno. La existencia de una convocatoria no significa que una vía vaya a permanecer cerrada durante toda la jornada, pues las autoridades adoptarán los desvíos de acuerdo con la ubicación y el avance de los participantes.

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