Bogotá tendrá 31 puntos para reciclar ropa y calzado: así funcionará RenovaModa

La estrategia RenovaModa ampliará su red a 31 puntos para promover la reutilización, donación y reciclaje de textiles en Bogotá. Foto: Secretaría de

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Cada día, cerca de 400 toneladas de textiles terminan en el relleno sanitario Doña Juana. Buena parte de esa ropa y calzado aún podría reutilizarse, repararse, donarse o reciclarse. Para reducir ese impacto ambiental, Bogotá ampliará desde el 1 de julio la red de puntos de recolección de la estrategia RenovaModa.

Con la expansión, la ciudad pasará de 21 a 31 puntos de recolección, ubicados en centros comerciales, universidades, sedes del SENA y la Secretaría Distrital de Ambiente. La medida busca facilitar que más ciudadanos entreguen prendas en desuso para incorporarlas a procesos de economía circular, en lugar de desecharlas.

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Los nuevos puntos serán operados por las organizaciones Antiferia, Botón Second Life, Closeando y ClosetUp, seleccionadas mediante convocatoria pública por la Secretaría de Ambiente. Estas entidades estarán encargadas de clasificar los materiales y garantizar su trazabilidad para que reciban el tratamiento más adecuado.

¿Qué pasa con la ropa que se entrega?

Una vez llega a los puntos de recolección, cada prenda es evaluada para definir si puede ser reutilizada, donada, reparada, remanufacturada o reciclada.

Según la Secretaría de Ambiente, entre abril de 2025 y mayo de 2026 la estrategia recuperó cerca de 108 toneladas de textiles, de las cuales el 73 % encontró alguna alternativa de aprovechamiento y evitó convertirse en residuo.

Solo entre enero y mayo de este año fueron recolectadas aproximadamente 59 toneladas, equivalente a un promedio cercano a 11 toneladas mensuales, una cifra que evidencia el crecimiento de la participación ciudadana.

¿Qué prendas reciben?

Los ciudadanos podrán llevar ropa exterior limpia y en buen estado, además de calzado.

No se recibirán prendas como ropa interior, vestidos de baño, medias, uniformes ni dotación empresarial, ya que estos elementos requieren otro tipo de manejo.

Con la ampliación de RenovaModa, Bogotá busca consolidar una red de aprovechamiento textil que permita reducir la cantidad de residuos que llegan diariamente al relleno sanitario y promover un consumo más responsable entre los habitantes de la ciudad.

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